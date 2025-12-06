Iván Britos conquista otro oro en el penúltimo día de los Juegos Bolivarianos 2025

Hasta el momento, la delegación paraguaya acumula 32 medallas, tras una jornada en la que se consiguieron un oro y dos platas, manteniendo así un rendimiento sostenido en la recta final del evento.

* Karate. El paraguayo Iván Gabriel Britos se adjudicó la séptima medalla de oro para el equipo nacional.

El compatriota subió a lo más alto del podio en la modalidad kumite, en la categoría +84 kilos con 6 puntos por sobre el ecuatoriano César Vallejo y Ruviene Paul Mathilda de Curazao.

* Remo. En el remo coastal, se sumó dos preseas más al medallero nacional. Agustina López sumó una de plata en la modalidad WC1x femenino con tiempo de 02:47.49.

Luego nuevamente López acompañada de Nicolás Villalba en el mixto ganaron otra de plata con tiempo de 02:25.30.

* Rugby seven. La selección paraguaya de rugby femenino se llevó la medalla de plata al sumar 13 puntos. Quedó por debajo de Colombia 17 y por encima de Perú 12.

Las Yacaré fueron con: Araceli Nicolini, Jacquelini Velaztiquí, Lucero Viveros, Mirian Ramos, Perla Roa, Sofía Armoa, Íngrid Alfonso, Liz Romero, María Gauto, Natalia Méndez, Samaria Sanginetti y Viviana Silva.

* Vóley playa. La dupla compuesta por Fiorella Núñez y Denisse Álvarez avanzaron a la final al derrotar a las locales Lisbeth Allca y Claudia Gaona por 2-0 (21-15 y 21-15). Este domingo a las 16:00 se medirán a las ecuatorianas Ariana Vilela y Karelyz Simisterra por el oro.

En masculino Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo cayeron en semifinales ante los colombianos Noriega y De La Hoz por 2-1 (14-21, 21-17 y 15-7).

* Balonmano. Los Guerreros derrotaron a Bolivia 52-11 y aseguraron otra medalla al Team Paraguay.