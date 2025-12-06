Liga Sudamericana de Baloncesto: Kings se resignaron contra Regatas

El Final Four de la liga de baloncesto se disputa en el Complejo SUMA de Conmebol, en Luque.

Los Kings fueron de mas a menos en un cotejo que se inició parejo 17-17 en el primer cuarto.

Luego los franjeados hicieron una importante ventaja de 13 puntos para ir a vestuarios 21-8 (38-25).

Sin embargo, no pudieron sostener el juego contra los correntinos que empezaron a remontar en el tercer chico 17-13 (42-51) y eso se repitió en el último cuarto, con bajo goleo olimpista 11-22, para la victoria final de Regatas por 64-62.

Libres vitales fallados en los últimos segundos por los Kings y un triple ganador de Fabián Ramírez dio paso a la final argentina.

En el partido de entrada, Ferro, que sigue invicto en la Liga, derrotó 80-65 a Defensor Sporting de Uruguay.

* Programación de hoy: 17:10 Defensor Sporting vs. Olimpia Kings por el tercer puesto, y la final 19:40 Ferro vs. Regatas Corrientes por el título.