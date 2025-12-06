Polideportivo
06 de diciembre de 2025 - 22:15

Liga Sudamericana de Baloncesto: Kings se resignaron contra Regatas

Así como otras figuras capitales, Charles Hinkle tuvo bajo goleo en el cotejo contra Regatas y los Kings sufrieron las consecuencias.
Así como otras figuras capitales, Charles Hinkle tuvo bajo goleo en el cotejo contra Regatas y los Kings sufrieron las consecuencias. Gentileza

Olimpia Kings cayó derrotado este sábado en los segundos finales ante Regatas Corrientes de Argentina, que disputará este domingo la final de la Liga Sudamericana de Baloncesto contra Ferrocarril Oeste también del país vecino.

Por ABC Color

El Final Four de la liga de baloncesto se disputa en el Complejo SUMA de Conmebol, en Luque.

Lea mas: FIBA U17 en casa

Los Kings fueron de mas a menos en un cotejo que se inició parejo 17-17 en el primer cuarto.

Luego los franjeados hicieron una importante ventaja de 13 puntos para ir a vestuarios 21-8 (38-25).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, no pudieron sostener el juego contra los correntinos que empezaron a remontar en el tercer chico 17-13 (42-51) y eso se repitió en el último cuarto, con bajo goleo olimpista 11-22, para la victoria final de Regatas por 64-62.

Libres vitales fallados en los últimos segundos por los Kings y un triple ganador de Fabián Ramírez dio paso a la final argentina.

En el partido de entrada, Ferro, que sigue invicto en la Liga, derrotó 80-65 a Defensor Sporting de Uruguay.

* Programación de hoy: 17:10 Defensor Sporting vs. Olimpia Kings por el tercer puesto, y la final 19:40 Ferro vs. Regatas Corrientes por el título.