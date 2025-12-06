Polideportivo
Robinson logra en el gigante de Mont-Tremblant su segunda victoria de la temporada

Redacción Deportes, 6 dic (EFE).- Seis días después de gana en la estación estadoundense de Copper Mountain el primer gigante de la presente Copa del Mundo de esquí alpino, la neozelandesa Alice Robinson selló este sábado en el de la canadiense de Mont-Tremblant su segunda victoria del curso.

Por EFE

Alice Robinson ganó con un tiempo global de 2:16.18 y superó por 94 centésimas de segundo a la croata Zrinka Ljutic y por iun sefundo exacto a la canadiense Valerie Grenier, mientras que la líder de la general del circuito, la estadounidense Mikaela Shiffrin, tuvo que conformarse con la sexta plaza a 01.65.

La neozelandesa, de 24 años, actual subcampeona mundial de la modalidad y que ya suma seis victorias, lidera la Copa del Mundo de gigante con 232 puntos y se coloca cuarta en la absoluta, que comanda con mano firme Mikaela Shiffrin.

Este domingo el circuito continúa en Mont-Tremblant con otro gigante.