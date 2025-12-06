Robinson logra en el gigante de Mont-Tremblant su segunda victoria de la temporada

Alice Robinson ganó con un tiempo global de 2:16.18 y superó por 94 centésimas de segundo a la croata Zrinka Ljutic y por iun sefundo exacto a la canadiense Valerie Grenier, mientras que la líder de la general del circuito, la estadounidense Mikaela Shiffrin, tuvo que conformarse con la sexta plaza a 01.65.

La neozelandesa, de 24 años, actual subcampeona mundial de la modalidad y que ya suma seis victorias, lidera la Copa del Mundo de gigante con 232 puntos y se coloca cuarta en la absoluta, que comanda con mano firme Mikaela Shiffrin.

Este domingo el circuito continúa en Mont-Tremblant con otro gigante.