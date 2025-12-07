Jonrón de Severino marca el regreso de Leones en triunfo sobre Águilas

Severino llegó al plato en la octava entrada, con dos corredores en las bases y dos outs, cuando logró conectar un picheo del relevista Richard Rodríguez para enviar la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo del estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo y así igualó las acciones 8-8.

En el noveno capítulo, Lake pegó un sencillo de rodado al primera base, lo que permitió que Erik González anotara la carrera con la que los escarlatas dejaron tendidos en el terreno a los cibaeños.

González y Franchy Cordero anotaron dos vueltas cada uno y José Marmolejos produjo dos carreras, para acompañar a Severino, quien terminó con tres impulsadas, y a Lake, quien anotó y remolcó dos anotaciones, en el ataque de los Leones.

El estadounidense Stephen Nogosek (1-0) se llevó el triunfo al lanzar un episodio en blanco.

Aneury Tavárez pegó un jonrón y empujó cuatro carreras, Aderlin Rodríguez produjo dos vueltas, Elih Marrero pisó el plato en dos ocasiones y Ezequiel Durán anotó e impulsó una anotación por las Águilas.

Smith (0-1) perdió el juego al permitir el imparable remolcador de Lake.

Samad Taylor anotó tres carreras y Luis García Jr. remolcó dos vueltas para llevar a los Gigantes del Cibao a la victoria sobre los Tigres del Licey en el partido escenificado en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste).

Melvin Mercedes sumó una anotada por los Gigantes, quienes tuvieron como ganador al zurdo norteamericano Blake Weiman (1-0), quien retiró al único bateador que enfrentó en el encuentro.

El derecho Anderson Pilar (4) retiró la novena sin anotaciones y ponchó a dos bateadores para acreditarse el salvamento por los potros.

Los estadounidenses Cal Stevenson y Armando Álvarez remolcaron las carreras de los Tigres en el encuentro.

La derrota fue para Misael Tamarez (3-1), quien permitió dos anotaciones y no pudo retirar a ninguno de los bateadores que enfrentó.

Manuel Peña y Rafael Lantigua remolcaron dos carreras cada uno para liderar la ofensiva de los Toros del Este en su victoria ante las Estrellas Orientales.

El estadounidense Rudy Martin tuvo dos anotadas, mientras que Jeimer Candelario, Tres Barrera y Allan Castro anotaron y remolcaron una vuelta por los Toros, quienes lograron defender su estadía en el estadio Francisco Micheli de La Romana (este).

El norteamericano Greg Minier (1-0) fue el ganador al lanzar una entrada sin anotaciones.

José Tena empujó a Jorge Mateo con la única anotación de las Estrellas en el partido.

Marcos Diplán fue tocado con cinco carreras, cuatro de ellas limpias, y no pudo retirar a ninguno de los bateadores que enfrentó para terminar cargando con la derrota por los verdes.

Luego de los resultados de este sábado, los Gigantes (16-19) pasaron a ocupar la tercera posición a un juego Tigres (15-20) y Estrellas (16-21), quienes comparten la cuarta posición a solo medio juego de los Leones (15-21), mientras que las Águilas (25-10) siguen primeras, seguidas por los Toros (Estrellas (20-16).

Este domingo los Toros visitan a las Águilas en Santiago (norte), los Leones juegan con los Tigres en Santo Domingo y las Estrellas con los Gigantes en San Pedro de Macorís (este).