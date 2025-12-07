Juegos Escolares Sudamericanos: Récord de Paraguay

La última jornada de estos Escolares se desarrolló este domingo en el Complejo del SND y Parque Olímpico.

Lea mas: Vóley playa suma preseas

Los metales conquistados fueron 7 de oro, 12 de plata y 15 de bronce.

* Oro. El preciado metal se obtuvo en la paranatación (4), a través de los hermanos Saavedra. Fernando ganó los 50 metros espalda, mientras Bruno consiguió oro en 50 metros libre, 100 metros espalda y 100 metros libre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las otras medallas doradas fueron de Yennifer Martínez, en lanzamiento de jabalina; Santiago Codas, en natación, y para el balonmano femenino, donde el Colegio de la Asunción tuvo la representación albirroja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Plata. Las preseas de plata fueron 4, también en paranatación. Bruno Saavedra fue escolta en los 50 m libre, Fernando en 50 m libre, 100 m espalda y 100 m libre. Michelle Pigisch ganó los 80 m con vallas, así como Sofía Santagiuliana, en judo, Hugo Cabrera, en salto largo adaptado, Fernando Acuña y Florencia Paiva, en mixtos de tenis de mesa, Ivo Shuhbaum, Melvin Caballero, Franco Delorme y Santiago Codas, en natación, y los colectivos en futsal femenino (Colegio Privado Niño Jesús), masculino (Colegio Británico Paraguayo) y básquetbol femenino (Colegio San José).

* Bronce. Hubo bronce en atletismo posta 5x80 unificado, básquet 3x3 femenino y masculino (2), baloncesto masculino, judo (2), vóley playa femenino y masculino (2), balonmano masculino, natación (4), vóleibol femenino y ajedrez.