07 de diciembre de 2025 - 21:59

Juegos Escolares Sudamericanos: Récord de Paraguay

Las guerreritas le dieron a Paraguay la medalla de oro en el balonmano en estos Escolares.
Las guerreritas le dieron a Paraguay la medalla de oro en el balonmano en estos Escolares.

El Team Paraguay consiguió nuevo récord en preseas conquistadas en los XXIX Juegos Escolares Sudamericanos ASU2025, que concluyeron este domingo y el equipo guaraní sumó 34 medallas de distintos metales en varias disciplinas deportivas.

La última jornada de estos Escolares se desarrolló este domingo en el Complejo del SND y Parque Olímpico.

Los metales conquistados fueron 7 de oro, 12 de plata y 15 de bronce.

* Oro. El preciado metal se obtuvo en la paranatación (4), a través de los hermanos Saavedra. Fernando ganó los 50 metros espalda, mientras Bruno consiguió oro en 50 metros libre, 100 metros espalda y 100 metros libre.

Las otras medallas doradas fueron de Yennifer Martínez, en lanzamiento de jabalina; Santiago Codas, en natación, y para el balonmano femenino, donde el Colegio de la Asunción tuvo la representación albirroja.

* Plata. Las preseas de plata fueron 4, también en paranatación. Bruno Saavedra fue escolta en los 50 m libre, Fernando en 50 m libre, 100 m espalda y 100 m libre. Michelle Pigisch ganó los 80 m con vallas, así como Sofía Santagiuliana, en judo, Hugo Cabrera, en salto largo adaptado, Fernando Acuña y Florencia Paiva, en mixtos de tenis de mesa, Ivo Shuhbaum, Melvin Caballero, Franco Delorme y Santiago Codas, en natación, y los colectivos en futsal femenino (Colegio Privado Niño Jesús), masculino (Colegio Británico Paraguayo) y básquetbol femenino (Colegio San José).

* Bronce. Hubo bronce en atletismo posta 5x80 unificado, básquet 3x3 femenino y masculino (2), baloncesto masculino, judo (2), vóley playa femenino y masculino (2), balonmano masculino, natación (4), vóleibol femenino y ajedrez.