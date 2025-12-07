La victoria de Barrul frente al colombiano Mendoza le abre la puerta del asalto al europeo

Barrul, que encadenó su noveno triunfo como profesional, donde se mantiene invicto, había adelantado su intención de aspirar al cetro continental siempre que lograra la victoria y pretende que vuelva a ser de nuevo el palacio municipal de deportes Urbano González Escapa, en León, el que organice una nueva "Velada de las Estrellas" donde él siempre asume la cabeza del cartel.

Mendoza, afincado en Vitoria en los últimos años, llegaba al combate por el título Iberoamericano después de un gran palmarés con veinte victorias y tan solo una derrota, la encajada en octubre de 2023 ante el británico McGrail en Liverpool, actualmente uno de los púgiles que buscan colocarse en el escalafón mundial de la categoría donde ya ocupa el sexto lugar.