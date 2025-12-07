Liga Sudamericana de Baloncesto: Kings cierran en cuarto puesto

No obstante, los Kings hicieron meritorio torneo codeándose con los mejores del Cono Sur basketero.

Lea mas: Kings se resignaron contra Regatas

El sábado, los franjeados estuvieron a segundos de jugar la final, pero cayeron 64-62 contra Regatas Corrientes.

En el juego de este domingo, por el tercer puesto, Olimpia perdió 98-63 frente a Defensor Sporting de Uruguay.

Los parciales para los uruguayos fueron: 21-23, 31-13, 22-17 y 24-10.

* Ferro campeón. En el cotejo por el título, Ferrocarril Oeste conquistó el cetro en forma invicta, derrotando 85-68 al también argentino, Regatas Corrientes.

* Clausura. Los Kings ahora se enfocarán en la final del Torneo Clausura de la LNB, donde se enfrentarán a Colonias Gold, al mejor de 5 cotejos, a partir del jueves.