07 de diciembre de 2025 - 22:11

Liga Sudamericana de Baloncesto: Kings cierran en cuarto puesto

Rodney Mercado en el juego contra Defensor Sporting. Los Kings no pudieron subir al podio.
Olimpia Kings perdió sus dos encuentros en el Final Four (cuadrangular final) de la Liga Sudamericana de Baloncesto 2025 y quedó en el cuarto puesto en esta serie que se disputó en el Complejo SUMA de Luque hasta este domingo.

Por ABC Color

No obstante, los Kings hicieron meritorio torneo codeándose con los mejores del Cono Sur basketero.

El sábado, los franjeados estuvieron a segundos de jugar la final, pero cayeron 64-62 contra Regatas Corrientes.

En el juego de este domingo, por el tercer puesto, Olimpia perdió 98-63 frente a Defensor Sporting de Uruguay.

Los parciales para los uruguayos fueron: 21-23, 31-13, 22-17 y 24-10.

* Ferro campeón. En el cotejo por el título, Ferrocarril Oeste conquistó el cetro en forma invicta, derrotando 85-68 al también argentino, Regatas Corrientes.

* Clausura. Los Kings ahora se enfocarán en la final del Torneo Clausura de la LNB, donde se enfrentarán a Colonias Gold, al mejor de 5 cotejos, a partir del jueves.