Lucinda Brand domina con autoridad en Terralba; Van Alphen sigue primera de la general

Brand, que ganó la primera carrera en Tabor (República Checa) y renunció la pasada semana a competir en Flamanville, ejerció su favoritismo poniéndose en cabeza antes de mitad del recorrido y aguantó hasta el final sin pasar demasiados apuros, ya que llegó a tener 31 segundos a falta de dos vueltas para meta.

La neerlandesa, que acabó cubierta de barro desde la cara hasta las piernas, dominó la prueba y paró el crono tras las seis vueltas del circuito en 47:20, veinte segundos por delante de Aniek Van Alphe, y 33 respecto a su también compatriota Shirin Van Anrooij.

La italiana Sara Casasola, animada por la afición, llegó quinta, a 1:02 de la ganadora. Otras dos italianas, Rebecca Gariboldi, octava, y Lucia Bramati, novena, también acabaron entre las diez primeras.

Aniek Van Alphen, ganadora la pasada semana en Flamanville, mantiene el liderato de la general con 91 puntos, once más que Lucinda Brand (80), segunda, y veintiséis respecto a Leonie Bentveld (65), tercera.

La campeona de Europa, Inge van der Heijden, no compitió en Terralba y se sitúa novena de la general con 47 puntos.