Aprobados los sistemas de clasificación para 26 deportes de Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI) explicó que en comparación con ediciones anteriores ha adoptado estos sistemas con antelación, lo que facilita tanto a los comités olímpicos nacionales como a los atletas un plazo de tiempo más largo para preparar su participación en los Juegos y son acordes a los Principios del Sistema de Calificación (QSP) aprobados por la Ejecutiva el pasado marzo.

Cada Federación Internacional (FI) es responsable de establecer sus reglas deportivas para participar en los Juegos Olímpicos, incluyendo los criterios de calificación de acuerdo con la Carta Olímpica y dichos criterios deben ser sometidos a la aprobación de la Ejecutiva.

Para la mayoría de los deportes y disciplinas presentados hoy, los sistemas se basan en los buenos resultados de los establecidos para París 2024 y juegos anteriores y las recomendaciones del proceso de evaluación de París, realizado con los Comités Olímpicos Nacionales (NOC), las Federaciones Internacionales (IF), el COI y otras partes interesadas, se han aplicado donde ha sido posible.

Tras dos días de reunión en Lausana (Suiza), la Ejecutiva del COI presidida por la presidenta, Kirsty Coventry, aprobó una propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos para introducir en la próxima Sesión del organismo una serie de enmiendas a la Carta Olímpica destinadas a aclarar la definición y las normas de diseño para la creación de emblemas olímpicos, dirigidas a reforzar la protección de la marca olímpica.

Ante los próximos Juegos de invierno Milán-Cortina 2026 el COI confirmó que ha aceptado la petición de siete deportistas de cambiar su nacionalidad deportiva, de acuerdo a la norma 41 de la Carta Olímpica.

Los afectados Davidson Henrique De Souza (Bobsleigh, de Canadá a Brasil), Laurence Fournier Beaudry (Patinaje artístico, de Canadá a Francia), Caoimhe Heavey (Esquí, de Canadá a Gran Bretaña), Piera Hudson (Esquí Alpino, de Nueva Zelanda a Emiratos Árabes Unidos), Dylan Morse (Luge, de Canadá a Gran Bretaña), Louis Obersteiner (Saltos de Esquí, de Austria a Francia) y Nathan Tchibozo (Esquí Alpino, de Togo a Benin).