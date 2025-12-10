Tenis: Julieta Marcos cierra el año con título

Marcos mostró un nivel sólido y regular durante toda la semana y coronó su actuación con una victoria contundente en la final, donde superó a la chilena Catalina Porre por 2-0, con parciales de 6-1 y 6-2.

En semifinales, la joven raqueta nacional había protagonizado un intenso duelo ante su compatriota Sofía Barreto, a quien venció por 2-1 (6-3, 0-6 y 6-4). Previamente, en cuartos de final, dejó en el camino a otra paraguaya, Martina Mora, por 6-1 y 6-3.

Su marcha triunfal también incluyó a la argentina Justina Lassaga por 6-2 y 6-4. En su debut en el certamen, Marcos venció a la boliviana Milce Banzer Ortiz por 2-1 (6-2, 2-6 y 6-1), en un partido que exigió su mejor nivel físico y mental.

Con este título, Julieta Marcos cierra un año que consolida su proyección internacional y la confirma como una de las principales promesas de nuestro país.