Polideportivo
10 de diciembre de 2025 - 22:23

Tenis: Julieta Marcos cierra el año con título

Julieta Marcos Cattoni se consagró campeona del ITF J30.
Julieta Marcos Cattoni se consagró campeona del ITF J30.Gentileza

La tenista paraguaya Julieta Marcos Cattoni (16 años) cerró una temporada sobresaliente al consagrarse campeona del ITF J30 de Luque, disputado en las canchas de Rakiura.

Por ABC Color

Marcos mostró un nivel sólido y regular durante toda la semana y coronó su actuación con una victoria contundente en la final, donde superó a la chilena Catalina Porre por 2-0, con parciales de 6-1 y 6-2.

Lea más: ¡Votá por el Atleta Polideportivo del 2025!

En semifinales, la joven raqueta nacional había protagonizado un intenso duelo ante su compatriota Sofía Barreto, a quien venció por 2-1 (6-3, 0-6 y 6-4). Previamente, en cuartos de final, dejó en el camino a otra paraguaya, Martina Mora, por 6-1 y 6-3.

Su marcha triunfal también incluyó a la argentina Justina Lassaga por 6-2 y 6-4. En su debut en el certamen, Marcos venció a la boliviana Milce Banzer Ortiz por 2-1 (6-2, 2-6 y 6-1), en un partido que exigió su mejor nivel físico y mental.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con este título, Julieta Marcos cierra un año que consolida su proyección internacional y la confirma como una de las principales promesas de nuestro país.