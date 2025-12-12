Lindsey Vonn agranda su leyenda con el descenso de St. Moritz

Vonn ganó con 41 años y 55 días, con lo que pulverizó el anterior récord que ostentaba, con 37 años y 192 días al ganar un supergigante, el suizo Didier Cuche, y el palmarés de la norteamericana asciende ahora a 83 triunfos, 44 en descenso, y a 139 podios.

Vonn, que volvió a la competición en diciembre del pasado año tras retirarse provisionalmente en febrero de 2019, no vencía en la Copa del Mundo desde marzo de 2018, cuando ganó en el descenso de Are (Suecia). En marzo de este 2025 fue segunda en el supergigante de Sun Valley, el que era su único podio desde su retorno.

Este viernes la norteamericana, que partió con el dorsal '16', marcó un tiempo de 1:29.63, imbatible para el resto de esquiadoras, con el que aventajó en 0.98 y 1.16 a las austriacas Magdalena Egger y Mirjam Puchner.

Se quedó a las puertas del podio la italiana Sofia Goggia, que bajó justo antes que Vonn, con un crono de 1:30.94, y quinta fue la alemana Emma Eicher, con 1:31.04.

Vonn, de esta manera, lidera la general de descenso con los cien puntos que otorgan su victoria, mientras que la clasificación de la Copa del Mundo la lidera su compatriota Mikaela Shiffrin con 458 puntos, 156 más que la albanesa Lara Colturi y 162 más que la neozelandesa Alice Robinson.