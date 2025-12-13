Polideportivo
Fútbol de salón: Bronce en el Sudamericano

Paraguay completó el podio en el Sudamericano, en Colombia.
La representación paraguaya se quedó con el tercer puesto en el XIV Campeonato Sudamericano de Fútbol de Salón en Sopó, departamento de Cundinamarca, Colombia, luego de derrotar a Brasil por 9-5.

Colombia se consagró campeón invicto del salonismo sudamericano al vencer a Venezuela por 3 a 1.

En el choque contra los brasileños, los dirigidos por Andrés Bogado que se hicieron sentir en el marcador fueron: Rolando Ascona 3, Daniel Benítez 2, Paulo Rodríguez, José Ortiz, Ramón Mongelós y Julio Rodas.

En la puja por arribar a la instancia semifinal, Paraguay pedió 4-2 contra Venezuela, mientras Colombia goleó 11 a 1 a una deslucida representación brasileña.

