Fútbol de salón: Bronce en el Sudamericano

Colombia se consagró campeón invicto del salonismo sudamericano al vencer a Venezuela por 3 a 1.

En el choque contra los brasileños, los dirigidos por Andrés Bogado que se hicieron sentir en el marcador fueron: Rolando Ascona 3, Daniel Benítez 2, Paulo Rodríguez, José Ortiz, Ramón Mongelós y Julio Rodas.

En la puja por arribar a la instancia semifinal, Paraguay pedió 4-2 contra Venezuela, mientras Colombia goleó 11 a 1 a una deslucida representación brasileña.

