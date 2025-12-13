San Pedro, el mejor del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón C20

El certamen tuvo como sede principal a San Pedro de Ycuamandyyú, mientras que Santa Rosa del Aguaray fue subsede, albergando partidos decisivos del torneo.

La inauguración y clausura del campeonato se vivieron como una verdadera fiesta del fútbol de salón, con shows artísticos, presentaciones culturales, desfile de delegaciones, presencia de autoridades y una multitudinaria concurrencia en el Polideportivo Municipal de San Pedro de Ycuamandyyú.

Durante toda la semana, el nivel de juego fue alto y competitivo, consolidando al certamen como uno de los más atractivos del calendario nacional.

Final vibrante y título invicto

En una final intensa y disputada, San Pedro derrotó a Caazapá por 5 a 2, desatando la celebración local.Las posiciones finales quedaron de la siguiente manera, Campeón, San Pedro de Ycuamandyyú, Vicecampeón, Caazapá, Tercer puesto, San Juan Bautista y Cuarto puesto Presidente Franco

San Pedro logró el título de forma invicta, bajo la conducción del entrenador Pedro Codas Libardi, acompañado por sus asistentes Óscar Ferreira y Arnaldo Alfonso.

El cuerpo técnico estuvo integrado por, preparadores físicos, César Palacios y Arnaldo Alcaraz, preparador de arqueros, Óscar González; kinesiólogo Elder Duarte; médico, doctor Marcio Benegas; utilería, Wilson Agüero; y nutricionista, Helga Nohl.

Todo el cuerpo técnico está conformado por jóvenes profesionales de la ciudad, destacando el fuerte compromiso local con el deporte.

El plantel campeón

El plantel campeón estuvo conformado por los arqueros Andersón Troche y Daniel González. En la pista, el equipo fue liderado por el capitán Junior Alfonzo, figura de gran jerarquía y alto nivel durante el torneo.

También se destacaron, Elvio “Jaka” Benítez; Tobías Zaracho; y Marcos Jr. Giménez, considerado la nueva joya del salonismo nacional y clave en la consagración. David Recalde, Luis Galeano, Fernando López, Armando Ocampos, Pedro Gómez y Lionel Peralta fueron protagonistas de la histórica campaña

Polideportivo colmado y gran respaldo popular

Cada jornada se disputó con el polideportivo colmado. En la final, una gran cantidad de aficionados quedó fuera por falta de entradas y siguió el partido a través de radio, redes sociales y televisión local.

La organización estuvo a cargo de dirigentes jóvenes, quienes demostraron seriedad, compromiso y eficiencia, logrando una organización impecable y una consagración histórica.

Participación nacional

El torneo reunió a las 12 mejores selecciones del país, distribuidas en los siguientes grupos:

Grupo A: Presidente Franco, Fernando de la Mora, San Juan Bautista y Benjamín Aceval

Grupo B: San Pedro de Ycuamandyyú (anfitrión), Carmen del Paraná, Amambay y Puerto Antequera

Grupo C: Santa Rosa del Aguaray (local), Caacupé, Caazapá y Vallemí

Una semana de pura pasión deportiva

Durante una semana, San Pedro fue el epicentro del fútbol de salón nacional, reafirmando el fuerte arraigo de este deporte en el país. La combinación de organización, nivel competitivo y apoyo popular cerró un campeonato exitoso, con San Pedro levantando la copa ante su gente.