Futsal FIFA: Operativo Copa América

La copa regional de futsal se disputará en nuestro país del 24 de enero al 1 de febrero.

Los amistosos serán en Metz, Francia, donde se podrá contar con figuras que militan en clubes extranjeros. Será un cuadrangular amistoso organizado por la Federación Francesa de Fútbol en el Arena de Metz.

* Programa: Viernes 19: 17:00 Paraguay vs. Croacia; 20:00 hs. Francia vs. Colombia; Domingo 21: 14:00 Croacia vs. Colombia, 17:00 Francia vs. Paraguay.

En estos días, el DT Carlos Chilavert dará a conocer la lista de convocados.

Alder a la Comisión de FIFA

José Luis Alder, Presidente de la Divisional de Futsal Fifa y miembro del Consejo Ejecutivo de la APF asumirá funciones como nuevo componente de la Comisión Permanente de Futsal FIFA 2025/2029.

Para ello estará en las sesiones introductorias y reunión de comisiones desde este martes, en Doha, Qatar.

Si bien es una nueva etapa para el dirigente del futsal en la élite se espera una buena gestión teniendo en cuenta su vasta experiencia a lo largo de casi 15 años en la titularidad de la divisional.

En 1998 inició los pasos en esta disciplina como Delegado del Club Sport Colonial, mientras en 2007 se inició ya en la Dirigencia del Futsal de Asociación Paraguaya de Fútbol y llegó al máximo cargo en febrero de 2011.