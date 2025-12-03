Futsal se corona con oro en los Juegos Bolivarianos 2025

* Futsal. La selección paraguaya de futsal se adjudicó el campeonato de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 al vencer en la tanda de penales 5-3 luego de igualar 2-2 en el periodo regular y el alargue.

No fue nada fácil conseguir el oro, ya que Paraguay estuvo en desventaja al inicio con los goles de Ángel Sánchez y Alfonso Maquensi adelantaron a Panamá.

En el segundo tiempo la Albirroja inclinó la balanza a su favor e igualó el partido con los tantos de Diego Poggi y Roberto Gamarra. Si bien el elenco Guaraní era mejor no podía penetrar la estructura sólida de Panamá que tuvo sus situaciones que no aprovechó.

Fueron a los penales y Marcio Ramírez fue clave al detener uno de los penales para la victoria de Paraguay 5-3.

En el equipo nacional anotaron desde el punto penal: Diego Poggi, Óscar Martínez, Roberto Gamarra, Enzo Udriza y Alcides Giménez.

* Remo. El remo no deja de sorprender en estos Juegos y la calidad de atletas que tiene el Team Paraguay lleva el nivel a lo más alto. En la modalidad doble par de remos cortos femenino, la olímpica Alejandra Alonso y Agustina López se quedaron con la medalla de plata con tiempo de 01:37.93.

En dos remos masculino Nicolás Villalba y el olímpico Javier Insfrán ingresaron al podio con bronce con tiempo de 01:27.45.

En dos remos largos sin timonel, Adriana Sanabria y Rocío Bordón lograron la medalla de plata con tiempo de 01:40.66.

Otro bronce sumaron Matías Ramírez y Gabriel Yser en dos par ligero sin timonel masculino con tiempo de 01:32.11.

En remo masculino ligero Matías Ramírez quedó en el quinto lugar con 01:37.45.

* Tenis de mesa. El atleta olímpico Víctor Marcelo Aguirre tuvo un debut triunfal en el Grupo 2 del tenis de mesa individual. Aguirre derrotó al ecuatoriano Juan Martín González por 3-0 (11-6, 11-2 y 11-4).

* Vóley playa. Las dos duplas paraguayas tanto en masculino como en femenino arrancaron con victorias ayer en el debut de esta disciplina en los Juegos de Ayacucho.

Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare triunfaron sin muchos inconvenientes ante la dupla ecuatoriana Dany León y Julio Estupiñán por 2-0 (21-15 y 21-16) correspondiente al primer partido del Grupo B. Este jueves desde las 13:30 se mediarán a República Dominicana.

En cuanto a las damas Fiorella Núñez y Denisse Álvarez sorprendieron a las mundialistas peruanas Claudia Gaona y Lisbeth Allcca al vencerlas por 2-1 (21-17, 12-21 y 15-12) por el Grupo A del torneo.

La dupla guaraní se enfrentará este jueves a su par de Venezuelas desde las 11:50 de nuestro país.

* Golf. En los individuales femenino Milagros Chaves cayó un escalón y está en el cuarto lugar 143 y 1; mientras que Victoria Livieres escaló al ubicarse en el sexto puesto con 147 y 5. En la rama masculina, Gustavo Silvero marcha quinto con 139 y -3; y Franco Fernández 151 y 9.

* Triatlón. En la modalidad Sprint Individual Femenino Final compitieron las paraguayas María Meza y Lara Escauriza. Meza quedó 15ª con tiempo 01:14.20 y Escauriza fue 16ª con 01:14.31.

* Boxeo. La pugilista paraguaya Minerva Montiel competirá este jueves por el oro frente a la venezolana Omailyn Alcalá desde las 12:30 del país.