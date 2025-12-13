Torneo República de balonmano: Tres días con los mejores

La cita handbolera arrancará este lunes y terminará el miércoles.

Lea mas: Guerreras con el mejor desempeño en un Mundial

Competirán las siguientes escuadras:

En la rama femenina jugarán el Deportivo Internacional, Cerro Porteño, Juventud Ypanense y la Selección Nacional de la República Dominicana, como invitada especial;

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la rama masculina dirimirán el cetro: Luque Handball, Villa Elisa, San Lorenzo y Villa Hayes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Pergamino de los equipos. Inter fue campeón del Apertura de la Superliga Femenina 2025, mientras las azulgranas ganaron el Clausura, pero ingresaron al torneo porque no se presentará Nueva Estrella.

Por su parte, Ypanense es invitada, así como Rca. Dominicana.

En el lote varonil, Luque ganó los dos torneos de la Superliga Masculina, Villa Elisa ganó los dos torneos de la División de Honor, Villa Hayes es vicecampeón del Nacional 2025, mientras que San Lorenzo ingresó al certamen como invitado.