Polideportivo
13 de diciembre de 2025 - 20:19

Turf: Resalta premio caacupeño

Los ganadores –el Stud Don Honorio–, familiares del homenajeado Bernardo Chaparro y directivos.
Los ganadores –el Stud Don Honorio–, familiares del homenajeado Bernardo Chaparro y directivos.Gentileza

En la tarde del domingo, a partir de las 16:00, se disputará la Reunión 33 del Jockey Club del Paraguay, donde resalta el premio especial Virgen de Caacupé, en 1.100 metros del Hipódromo de Asunción.

Por ABC Color

La cartelera burrera presenta 6 sueltas locales y 2 simulcásting desde hipódromos turfísticos de Estados Unidos.

Lea mas: Próxima reunión sabatina

En la especial correrán:

Sanguinario (jockey Alcides Coronel, 53 kilos), El Pintón (Javier Portillo, 53), Maquiavelo (José Romero, 55), Lunático (Marco Rivas, 52), Arielo (Arnaldo Portillo, 61), Mr Danger (Juan Figueredo, 53).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Pozos. Los pozos garantizados mas jugosos son el pick-5, G. 10.000.000; triple grande, G. 25.000.000, y último duplo, G. 6.000.000.

* Homenaje a Bernardo Chaparro

El homenaje póstumo al consocio del Jockey Club Bernardo Chaparro se disputó el pasado sábado y ganó Preston, del stud Don Honorio, con la monta de Marco Meza.