Turf: Resalta premio caacupeño

La cartelera burrera presenta 6 sueltas locales y 2 simulcásting desde hipódromos turfísticos de Estados Unidos.

En la especial correrán:

Sanguinario (jockey Alcides Coronel, 53 kilos), El Pintón (Javier Portillo, 53), Maquiavelo (José Romero, 55), Lunático (Marco Rivas, 52), Arielo (Arnaldo Portillo, 61), Mr Danger (Juan Figueredo, 53).

* Pozos. Los pozos garantizados mas jugosos son el pick-5, G. 10.000.000; triple grande, G. 25.000.000, y último duplo, G. 6.000.000.

* Homenaje a Bernardo Chaparro

El homenaje póstumo al consocio del Jockey Club Bernardo Chaparro se disputó el pasado sábado y ganó Preston, del stud Don Honorio, con la monta de Marco Meza.