El noruego Haugan gana el eslalon de Val d'Isere e impide el doblete de Meillard

Haugan, que en la primera manga tan solo cedió por cinco centésimas ante un Meillard pletórico, estuvo más fino en la segunda bajada que el esquiador helvético y se apuntó el triunfo con un crono total de 1:37.89.

Meillard, ganador del gigante el sábado en la estación francesa, no pudo redondear el fin de semana pero amarró un segundo puesto de gran valor, a 0.28, de Haugan, que consiguió la sexta victoria de su carrera en el circuito.

Completó el podio otro noruego, Henrik Kristoffersen, a 0.34, que había sido cuarto en la manga inicial y que acabó con el sueño del italiano Alex Vinatzer, que tras ser el vigésimo quinto en esa primera bajada estuvo mandando en la clasificación final hasta la bajada del nórdico.

La fiesta noruega la completaron, sorprendentemente por sus dorsales altos, Oscar Andreas Sandvik y Hans Grahl-Madsen, quinto y sexto. El que falló, al saltarse una puerta en la segunda manga, fue Atle Lie McGrath, tras ser tercero en la primera. Visiblemente enfadado, salió de la pista y lanzó lejos ambos bastones.

Tras esta prueba Haugan lidera la general de descenso con 195 puntos, 140 más que el francés Paco Rasat y y 69 más que el brasileño Lucas Pinheiro Braathen. Ambos no puntuaron tras salirse de la pista.

En la general de la Copa del Mundo continúa como líder sólido el suizo Marco Odermatt, que no compitió este domingo, con 505 puntos, ahora con 203 de ventaja sobre Kristoffersen y 224 respecto a Haugan.