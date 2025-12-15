Fiorella Núñez, elegida como mejor Atleta Polideportivo del 2025 por los seguidores de ABC

El reconocimiento refleja el gran impacto de Fiorella Núñez a lo largo de la temporada, en la que se destacó por sus actuaciones y resultados, consolidándose como una de las principales referentes del voleibol de playa paraguayo y del deporte polideportivo en general.

Lea más: El Team Paraguay golpea el medallero en el cierre de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

La atleta del Team Paraguay de vóley playa, conocida como “Fio” Núñez, se impuso en la encuesta organizada por ABC al alcanzar el 23,6 % de los votos, sobre más de 1.000 participantes, superando por ajustado margen a su inmediato perseguidor, que obtuvo el 21,4 %.

El podio lo completaron el piloto de Fórmula 2, Joshua Duerksen, y el patinador de velocidad Julio César Mirena, quienes también cumplieron destacadas actuaciones a lo largo del año y fueron reconocidos por el público.

La temporada de Fio en la arena

Repasando sus logros, fue pieza fundamental en la clasificación de Paraguay a unos Juegos Olímpicos por primera vez en la historia de este deporte acompañada de la experimentada Erika Mongelós.

Este año hizo dupla primero con Laura Ovelar con la que hizo dos podios en el Circuito Sudamericano; y luego con Denisse Álvarez con quien encontró la química perfecta para conquistar varios podios representando al Team Paraguay.

En la Etapa 1 del Circuito Sudamericano de Vóley Playa en Chapadmalal, Argentina había logrado la medalla de plata junto a Laura Ovelar cayendo en la final 2-0 ante las brasileñas Carol y Elize.

En la Etapa 2 en Comodoro Rivadavia, Argentina, Fio logró el campeonato junto a Ovelar al imponerse en la final a las brasileñas Simonetti y Hegeile por 2-0. Luego de eso, Laura sugfre una lesión en la rodilla que la deja fuera de la temporada.

Ya en la Etapa 4, en Santa Marta, Colombia Fiorella compite junto a Denisse Álvarez en que lograron otra presea de plata al caer en la final ante las ecuatorianas Ariana y Karelys por 2-1. En la Etapa 5, en Lima, Perú, Fio y Denisse se quedaron con la medalla de plata al caer en la final ante las brasileñas Vitoria y Hegeile por 2-0.

En la Etapa 6, Fio junto a Denisse lograron algo histórico, en el certamen que se disputó en nuestra capital, donde se impusieron nada más y nada menos que a la dupla olímpica Michelle Valiente y Giuliana Poletti por un ajustado 2-1 (21-9, 20-22 y 10-15).

En los Juegos Panamericano Junior Asu2025 conquistó la presea de bronce y en los recientes XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima Fio subió a lo más alto con la medalla de oro.