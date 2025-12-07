El Team Paraguay golpea el medallero en el cierre de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

El Team Paraguay tuvo una deslumbrante actuación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, al conquistar 36 medallas: 8 de oro, 15 de plata y 13 de bronce.

Esta participación marcó la cuarta incursión histórica de la delegación guaraní en el certamen y representó un exitoso inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Paraguay concluyó su participación en los Juegos Bolivarianos con un balance positivo en el primer escalón del ciclo olímpico rumbo a Los Angeles 2028.

Ayer se cerraron las últimas competencias con el vóley playa y el patinaje de velocidad donde se conquistaron las medallas restantes.

* Vóley playa. En la rama femenina, la extraordinaria dupla compuesta por Denisse Álvarez (20 años) y Fiorella Núñez (21) se adjudicaron la medalla de oro.

Las paraguayas derrotaron a las ecuatorianas Ariana Vilela y Karelys Simisterra por un contundente 2-0 (21-14 y 21-14).

El binomio guaraní atravesó una excelente temporada tanto en la liga Sudamericana como a nivel nacional y ahora lo coronaron con el oro en los Bolivarianos.

En la rama masculina Giuliano Massare Canillas (23) y Gonzalo Matías Melgarejo (25) se quedaron con la medalla de bronce.

Los guaraníes derrotaron a su par de Venezuela Esyenser Delgado y Juliángel Vargas por 2-0 (20-19 y 21-15).

* Patinaje de velocidad. El campeón del mundo en esta modalidad, Julio César Mirena Ortiz (30 años), volvió a sonreír esta temporada con la medalla de bronce que se adjudicó en este certamen.

El venezolano nacionalizado paraguayo triunfó en los 10.000 metros, eliminación al ubicarse en el tercer lugar al cierre de la carrera.

También compitió en los 1.000 sprint, pero no pudo medallar y quedó cuarto con 01:24.113.

Paraguay se ubicó 8 en el medallero con las 36 preseas una menos que en la edición anterior de Valledupar 2022.