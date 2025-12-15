Fisicoculturismo: Jimmy Irala, corona un gran año

La consagración, lograda en la jornada del sábado, coronó un 2025 impecable, en el que Irala se adjudicó todos los torneos en los que participó, consolidándose como el competidor más regular y dominante de la temporada en su categoría.

A este logro se suma la obtención del título de Campeón Absoluto en Corrientes (Argentina), resultado que ratifica su alto nivel competitivo más allá de las fronteras y posiciona su nombre entre los referentes regionales del Men’s Physique.

Por estos méritos deportivos –campeonatos consecutivos, títulos absolutos y dominio total de la temporada– Jimmy Irala reúne los argumentos necesarios para ser considerado y distinguido como el Mejor Atleta del Año 2025 en la categoría Men’s Physique por la Federación Paraguaya de este deporte.

Además de Irala varios paraguayos como Bruno Benítez, entre otros, dejaron en alto el fisicoculturismo paraguayo.

