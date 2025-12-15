Lunes 15 de diciembre de 2025

Madrid. La hegemonía del Flamengo y el PSG. Nada más el Chelsea en el Mundial de Clubes alteró la hegemonía del París Saint-Germain de Luis Enrique, el campeón de todo por lo que compitió en Francia y en Europa, incluida la flamante Liga de Campeones y el Balón de Oro de Ousmane Dembele en 2025, y nada más el Bayern Múnich frustró al Flamengo de Filipe Luis, que cerró un año para la historia con la preciada Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño. Por Iñaki Dufour.

Madrid. El año 2025 terminará con la pérdida de muchos deportistas ilustres que dejaron huella a lo largo de sus carreras. Ajedrecistas como Boris Spassky, boxeadores de la talla de George Foreman y entrenadores del nivel de Leo Beenhakker y Xabier Azkagorta, se despidieron para siempre. Por Juan José Lahuerta.

Redacción Deportes. En abril partieron dos mitos argentinos, uno que revolucionó el oficio de guardameta y el papa Francisco, el más futbolero de todos sus antecesores, pero también se registró la fiesta de coronación norirlandés Rory McIlroy como nuevo dueño de la chaqueta verde del tenis, y los kenianos sumaron éxitos en el Maratón de Boston. Por Luis Alejandro Amaya E.

- NBA: Boston Celtics-Detroit Pistons (00.00 GMT), Utah Jazz-Dallas Mavericks (02.00), Denver Nuggets-Houston Rockets (02.30) y Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies (03.30).

- Inglaterra. 16ª jornada: Manchester United-Bournemouth (20.00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 16ª jornada: Rayo Vallecano-Betis (20.00 GMT).

- Copa Árabe, en Catar. Semifinales: Marruecos-Emiratos Árabes Unidos (14.30 GMT) y Arabia Saudí-Jordania (17.30).

- Italia. 15ª jornada: Roma-Como (19.45 GMT).

- Portugal. 14ª jornada: Santa Clara-Oporto (18.45 GMT).

