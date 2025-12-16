La Vuelta se presenta en Mónaco con muchas incógnitas por despejar

Después de Lisboa y Piamonte, la Vuelta comenzará fuera de sus fronteras por tercer año consecutivo. Esta vez el turno le corresponde a Mónaco, escenario de una contrarreloj de donde saldrá el primer maillot rojo.

La salida de la crono se tomará en la Plaza del Casino y recorrerá sus puntos más emblemáticos, como el puerto de Fontvieille, el Chapiteau du Cirque, por donde pasarán los corredores, el Estadio Louis II y la llegada en la meta del Gran Premio de Fórmula 1.

La primera etapa tendrá la salida junto al Jardin Exotique y finalizará en territorio francés. Entre las posibilidades de la edición 2026 está la opción de Andorra como paso previo a España.

La organización de la Vuelta podría centrar el recorrido en la vertiente mediterránea y Andalucía, que podría ver al pelotón en la totalidad de sus 8 provincias.

Será una edición fiel a su sello montañoso, con finales en alto y alicientes en cada una de las 21 etapas, en la que posiblemente se incluya una crono larga en el sur. Madrid no acogerá la última etapa; lo hará en su lugar Granada, con el reclamo de La Alhambra como símbolo artístico.

El vencedor de la Vuelta a España 2025 fue el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) en una accidentada edición, que vivió la suspensión de varios finales de etapa a causa de manifestaciones propalestinas por parte de numerosos aficionados, que protestaron enérgicamente contra la participación del equipo Israel-Premier Tech.