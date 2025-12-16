Noche de gala y premiación en el atletismo

Categorías formativas: Relevo femenino 5x80 m Sub 16: Mariana Arce, Anna Paula Noguera, Sofía Klassen, Emma Benítez y Michelle Pigisch. Luana Almirón, récord Sub 16 en 300 metros llanos. Enzo Sisa, récord Sub 16 en lanzamiento de jabalina (65,20 m). Jacqueline Sostoa, récord Sub 18 en 100 m llanos.
Categoría sub 20: Brahian Fretes, récord nacional en 110 m con vallas. Relevo 4x400 mixto: Alejandro Meza, Montserrath Gauto, Óscar Noguera y Victoria Duarte. Montserrath Gauto, récord en 400 m llanos. Alexander Männel, récords en salto con garrocha y decatlón.
Categoría sub 23: Ericky dos Santos, récord nacional en 5.000 m. Ana Paula Arguello, récord en pruebas combinadas. Lars Flaming, récord nacional en lanzamiento de jabalina (81,54 m). Relevo masculino 4x100 m: Kevin Mendieta, Jhumiler Sánchez, Gustavo Mongelós, Anhuar Duarte y Rodrigo Ortiz. Relevo femenino 4x400 m: Milva Aranda, Montserrath Gauto, Araceli Martínez y Jerutí Noguera.
Categoría adulta: César Almirón, récord nacional en 100 m llanos. Camden Gilmore, récord nacional en 1.500 m. Xenia Hiebert, récord nacional en 200 m. María Leticia Añazco, récord en 3.000 m. Relevo femenino 4x100 m: Larisa Báez, Macarena Giménez, Xenia Hiebert y Andrea Báez. Relevo mixto 4x100 m: Alexis Wolk, Macarena Giménez, Fredy Maidana y Xenia Hiebert.
Clubes y medallistas brillaron en la Gala de Paraguay Atletismo
Durante la Gala Anual por el 78º aniversario de la Federación Paraguaya de Atletismo, también se entregaron los premios correspondientes a los Campeonatos Nacionales de Clubes y se distinguió a los atletas que lograron medallas internacionales, consolidando un año de grandes resultados para el atletismo paraguayo.
Campeonatos Nacionales de Clubes
<b>Trail</b>
- Club Oviedo Runners
- Club Avirú Trail
- Kings Trail Club
<b>Ruta</b>
- Paraguay Marathon Club
- Club Oviedo Runners
- Eladio Fernández Running Club
<b>Pista y Campo</b>
- Club Deportivo San José (7º título consecutivo)
- Asunción Athletic Club
- Club Atlético San Lorenzo
Medallistas Internacionales 2025
<b>Bronce</b>
Hugo Cabrera, Lara González Valiente, Fátima Vázquez, Ana Paula Arguello, César Almirón y el relevo mixto 4x100 m (Alexis Wolk, Macarena Giménez, Fredy Maidana y Xenia Hiebert).
Plata
Relevo 5x80 m adaptado, Michelle Pigisch, Alexander Villalba y Lars Antony Flaming.
<b>Oro</b>
Yennifer Montserrath Martínez, Alexander Villalba, Derlys Ayala, César Almirón y Lars Antony Flaming.