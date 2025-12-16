Polideportivo
16 de diciembre de 2025 - 21:08

Noche de gala y premiación en el atletismo

En el centro Lars Flaming (jabalina) y Ana Paula Argüello (heptalon), destacados atletas en la temporada 2025.
En el marco del 78º aniversario de la Federación Paraguaya de Atletismo (FPA), denominada también Paraguay Atletismo, se realizó la tradicional Gala de Premiación, donde uno de los momentos más destacados fue el reconocimiento a los récords nacionales establecidos durante la temporada 2025, reflejo del crecimiento sostenido del atletismo en todas las categorías.

Por ABC Color

Categorías formativas: Relevo femenino 5x80 m Sub 16: Mariana Arce, Anna Paula Noguera, Sofía Klassen, Emma Benítez y Michelle Pigisch. Luana Almirón, récord Sub 16 en 300 metros llanos. Enzo Sisa, récord Sub 16 en lanzamiento de jabalina (65,20 m). Jacqueline Sostoa, récord Sub 18 en 100 m llanos.

Categoría sub 20: Brahian Fretes, récord nacional en 110 m con vallas. Relevo 4x400 mixto: Alejandro Meza, Montserrath Gauto, Óscar Noguera y Victoria Duarte. Montserrath Gauto, récord en 400 m llanos. Alexander Männel, récords en salto con garrocha y decatlón.

Categoría sub 23: Ericky dos Santos, récord nacional en 5.000 m. Ana Paula Arguello, récord en pruebas combinadas. Lars Flaming, récord nacional en lanzamiento de jabalina (81,54 m). Relevo masculino 4x100 m: Kevin Mendieta, Jhumiler Sánchez, Gustavo Mongelós, Anhuar Duarte y Rodrigo Ortiz. Relevo femenino 4x400 m: Milva Aranda, Montserrath Gauto, Araceli Martínez y Jerutí Noguera.

Categoría adulta: César Almirón, récord nacional en 100 m llanos. Camden Gilmore, récord nacional en 1.500 m. Xenia Hiebert, récord nacional en 200 m. María Leticia Añazco, récord en 3.000 m. Relevo femenino 4x100 m: Larisa Báez, Macarena Giménez, Xenia Hiebert y Andrea Báez. Relevo mixto 4x100 m: Alexis Wolk, Macarena Giménez, Fredy Maidana y Xenia Hiebert.

Clubes y medallistas brillaron en la Gala de Paraguay Atletismo

Durante la Gala Anual por el 78º aniversario de la Federación Paraguaya de Atletismo, también se entregaron los premios correspondientes a los Campeonatos Nacionales de Clubes y se distinguió a los atletas que lograron medallas internacionales, consolidando un año de grandes resultados para el atletismo paraguayo.

Campeonatos Nacionales de Clubes

<b>Trail</b>

  • Club Oviedo Runners
  • Club Avirú Trail
  • Kings Trail Club

<b>Ruta</b>

  • Paraguay Marathon Club
  • Club Oviedo Runners
  • Eladio Fernández Running Club

<b>Pista y Campo</b>

  • Club Deportivo San José (7º título consecutivo)
  • Asunción Athletic Club
  • Club Atlético San Lorenzo

Medallistas Internacionales 2025

<b>Bronce</b>

Hugo Cabrera, Lara González Valiente, Fátima Vázquez, Ana Paula Arguello, César Almirón y el relevo mixto 4x100 m (Alexis Wolk, Macarena Giménez, Fredy Maidana y Xenia Hiebert).

Plata

Relevo 5x80 m adaptado, Michelle Pigisch, Alexander Villalba y Lars Antony Flaming.

<b>Oro</b>

Yennifer Montserrath Martínez, Alexander Villalba, Derlys Ayala, César Almirón y Lars Antony Flaming.