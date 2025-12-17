Coe: "Las federaciones son autónomas para aplicar recomendaciones del COI sobre Rusia"

El Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó hace unos días en una reunión celebrada a puerta cerrada en Lausana (Suiza) el regreso con himno y bandera de los deportistas rusos y bielorrusos a las competiciones juveniles, incluidos los deportes de equipo, aunque mantiene las restricciones en las pruebas absolutas.

Los representantes de las federaciones internacionales asistentes advirtieron de que su aplicación "llevaría tiempo” y que se tendría que decidir en sus respectivas Juntas.

Los atletas rusos y bielorrusos pueden participar en pruebas internacionales únicamente bajo bandera neutral, a título individual, y siempre que no hayan apoyado públicamente la guerra en Ucrania y no estén contratados por el ejército o los servicios de seguridad de sus países.

Los que siguen vetados son los oficiales de Rusia y Bielorrusia en las competiciones internacionales, tanto juveniles como absolutas, y el COI no recomienda organizar ninguna prueba internacional en Rusia. Estas sanciones están en vigor sin interrupción desde la invasión a Ucrania, en febrero de 2022.

"Es importante que tengamos estos diálogos abiertos, pero sobre las recomendaciones hay que decir que la autonomía de las federaciones individuales tiene primacía. Es una discusión que hay que tener y estoy contento de que de los grupos constituyentes en la Junta Ejecutiva del COI la hayan abierto", dijo Coe, en una charla con tres medios de comunicación internacionales, entre ellos EFE.

"La Junta del COI está buscando la forma de que puedan competir, incluso como neutrales, como ya ha pasado algunas veces, pero, en nuestro caso, la decisión final se tomará tras escuchar a nuestras partes constituyentes y a los miembros de la Junta. Es la forma en la que yo tiendo a operar", manifestó.

El máximo dirigente de World Athletics también abordó un tema espinoso como el del récord mundial de la keniana Ruth Chepngetich, que firmó 2h09:56 en Chicago (Estados Unidos) en 2024. Posteriormente se le impuso una sanción antidopaje de tres años y sus resultados fueron eliminados a partir de marzo de 2025.

La maratoniana esgrimió para su defensa que había tomado una medicina de su empleada doméstica, algo que fue desestimado por la Unidad de Integridad Atlética (AIU), que continúa investigando a Chepngetich por otras posibles violaciones antideportivas.

"Comparto su frustración, pero no soy abogado. Existen algunos desafíos legales que establecen que la carga de la prueba solo puede ser una prueba positiva y evidencia de que se produjo una infracción de dopaje en el momento de la actuación y, si no se tiene eso, es extremadamente difícil extrapolarlo a otros eventos. La AIU hace todo lo que puede, pero también tiene que trabajar dentro de las limitaciones legales, por frustrante que eso sea", comentó.

Hace unos días, David Howman, presidente de la AIU y anteriormente director general de la Agencia Mundial Antidopaje, afirmó que los sistemas antidopajes estaban "estancados".

"Los atletas de élite que se dopan intencionadamente están eludiendo la detección. Hoy en día no somos lo suficientemente eficaces a la hora de detectar a los tramposos y esto está dañando la credibilidad del movimiento antidopaje", comentó.

"Creo que lo que David Howman está diciendo es que tenemos que ir más allá y, para ello, debemos usar la IA con mayor intensidad para optimizar la asignación de recursos a las áreas donde realmente importa", señaló.

Uno de los grandes eventos de 2026 será el nuevo Mundial Ultimate, una competición que se celebrará en años sin Mundiales al aire libre ni Juegos Olímpicos y que contará con pruebas solo dentro del estadio. Competirán campeones del mundo, olímpicos y de la Liga Diamante. Repartirá una cantidad total de 10 millones de dólares, con un montante final de 150.000 dólares para sus campeones. La primera edición será en Budapest en septiembre.

“Los eventos que hemos elegido han sido cuidadosamente considerados y son el resultado de mucha investigación entre los aficionados, nuestros programadores televisivos y los asesores. Es un campeonato diferente con un modelo diferente al que estamos habituados. No podemos ni deberíamos intentar replicar una Liga de Diamantes o un Mundial. Es un modelo más pequeño”, dijo.

“Creo que hemos hecho una buena mezcla de carreras con solo dos rondas, semifinales y finales, y otras disciplinas con solo una prueba para campeones. Creo que puede ser el mejor final para la próxima temporada, ya que no hay Mundial pero sí Europeos y Juegos de la Commonwealth”, apuntó.

Precisamente esos Juegos de la Commonwealth celebrarán su próxima edición en Glasgow, en 2026, y los siguientes en Ahmedabad (India) en 2030. “India es un mercado enorme y muy importante para nosotros. Tiene un gran potencial por explotar”, concluyó.