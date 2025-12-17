Miércoles 17 de diciembre de 2025

São Paulo (Brasil). El Corinthians, que ya ganó el torneo en 1995, 2002 y 2009, y el Vasco da Gama, campeón en 2011, disputan este miércoles en Sao Paulo el partido de ida de la final de la Copa de Brasil, que definirá el último cupo brasileño para la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

Bogotá. El Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Nacional se enfrentan este miércoles por el título de la Copa Colombia, el último del año en el país, en el partido de vuelta de la final, al que llegan tras haber igualado 0-0 en la ida.

San José. El Alajuelense y el Saprissa, los dos equipos más grandes de Costa Rica, comienzan este miércoles la lucha por el título en una serie final clásica que podría extenderse a dos partidos adicionales si el 'monstruo morado' saprissista consigue la victoria. La vuelta se juega el sábado.

Redacción deportes. El Real Madrid se enfrenta al Talavera, de Primera RFEF (tercera categoría), y el Atlético de Madrid al Atlético Baleares, de Segunda RFEF (cuarta), a partido único, en las eliminatorias más destacadas del miércoles correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Redacción Deportes. Dos españoles por primera vez en la historia, Martín Landaluce y Rafael Jódar; dos estadounidenses, Learner Tien y Nishesh Basavareddy; un belga, Alexander Blockx, un croata Dino Prizmic, un noruego Nicolai Budkov Kjaer y un alemán, Justin Engel, conforman el cartel de las Finales Next Gen 2025 que reúne entre este miércoles y el domingo en Yeda (Arabia Saudí) a ocho de los mejores jugadores menores de 20 años del curso.

Redacción deportes. El pertiguista sueco Armand Duplantis, que situó el récord mundial en 6,30 metros, y la marchadora española María Pérez, que logró dos medallas de oro en los Mundiales de Tokio, brillaron con luz propia en este 2025 en el que el keniano Eliud Kipchoge, que nunca había competido en Nueva York, se despidió en la ciudad estadounidense de los grandes maratones internacionales a nivel competitivo. Por David Ramiro.

Madrid. Marc Márquez resurge de sus cenizas hasta el Olimpo en un año de ‘oro’ para España. Marc Márquez ha logrado en 2025 resurgir de las cenizas a las que le hicieron caer sus lesiones, para alcanzar el ‘Olimpo Motociclista’ con sus nueve títulos mundiales, en un año que se podría catalogar de ‘oro’ para este deporte en España, con prácticamente todos los títulos importantes en manos de pilotos españoles. Por Juan Antonio Lladós.

Redacción Deportes. En el mes de junio Oklahoma City Thunder levantó su primer título en la NBA, las selecciones de fútbol de Ecuador y Brasil celebraron su clasificación anticipada al Mundial de 2026 y la de Chile se despidió de cualquier opción de avanzar a la cita que acogerán Estados Unidos, Canadá y México. Por Luis Alejandro Amaya E.

- Euroliga. 16ª jornada (FOTO): Baskonia-Mónaco (20.30).

- NBA: Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers y Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies (01.00 GMT del jueves).

- Presentación oficial de la Vuelta a España, en Mónaco (18.00 GMT). (FOTO)

- Final de la Copa Intercontinental: París Saint-Germain-Flamengo (BRA), en Rayán (Catar) (17.00 GMT).

- Brasil. Copa. Final, ida: Corinthians-Vasco, en Sao Paulo (00.30 GMT del jueves).

- Colombia. Partido de vuelta de la final de la Copa Colombia entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, que empataron 0-0 en la ida. Estadio Atanasio Girardot.

- Costa Rica. Final, ida: Saprissa-Alajuelense (02.00 GMT del jueves).

- Guatemala. Semifinales: Antigua-Aurora (02.00 GMT del jueves).

- España. Copa del Rey. 1/16 final (partido único) (FOTO): Cultural Leonesa (2ª)-Levante (1ª) (17.00 GMT), Albacete (2ª)-Celta (1ª), Racing Santander (2ª)-Villarreal (1ª), Huesca (2ª)-Osasuna (1ª) y Atlético Baleares (2ª RFEF)-Atlético de Madrid (1ª) (18.00) y Talavera (1ª RFEF)-Real Madrid (1ª) y Alavés (1ª)-Sevilla (1ª) (20.00).

- Inglaterra. Copa de la Liga. 1/4 final: Manchester City-Brentford (19.30 GMT) y Newcastle-Fulham (20.15).

- Portugal. Copa. 1/8 final: Farense-Benfica (20.45 GMT).

- Resúmenes del año. Motociclismo: "Marc Márquez resurge de sus cenizas hasta el Olimpo en un año de ‘oro’ para España". Atletismo. "Duplantis y María Pérez, 'diamantes' de un año de despedida para Kipchoge".

- Finales Next Gen ATP, en Yeda (hasta 21).

