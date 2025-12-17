Seguridad del “Interior”, campeón del torneo de Confraternidad

El equipo de Seguridad del Ministerio del Interior se consagró campeón del torneo de Confraternidad, organizado por funcionarios del MDI y SITRAMINT. En la final se impuso al cuadro de Seguridad de la Presidencia, en tanda de penales por 7-6.

En tiempo normal igualaron 1-1, en emotivo duelo disputado en el Club Fomento de Barrio Obrero, con el arbitraje de Gabriela Ruiz Díaz Yaharí, asistida por Óscar Benítez de la APF.

El equipo campeón estuvo integrado por Iván Monges(capitán), Alcides Aguirre, Blas Zorrila, Fran Azcona, Kevin, Félix Sugastti, Coló, Zalazar, Aníbal Morel, Víctor López y Alfredo Báez. El técnico fue Alcides Aguirre.

El viceministro de Seguridad Interna, Crio. Óscar Rafael Pereira hizo entrega del trofeo al mejor del torneo y los más destacados del certamen de Integración. La organización estuvo a cargo de David Oviedo y Antonio Aguilera.

