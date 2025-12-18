Exitosa clausura de torneos de truco deportivo de Todo Truco Paraguay

Los equipos, provenientes de 14 departamentos del país, de la capital y de la República Argentina (Formosa), se dividieron en 12 series de 6 tríos y empezaron la jornada exactamente a las 13.15 horas, no sin antes rendir un homenaje con un minuto de silencio a los amigos de Todo Truco Paraguay (TTP) que este año dejaron de existir, entre quienes se menciona al Dr. Julio César Velázquez Tillería, justamente a cuyo nombre se dedicó este evento anual.

El coronel Amado Amarilla, coordinador general de Todo Truco Paraguay, agradeció a todos los amigos presentes y recordó que se llega a esta jornada tras una maratónica etapa de clasificación que abarcó a todo el país y el exterior, en diferentes jornadas, en la que participaron más de 400 equipos, y que arrancó en el mes de octubre. De esa cantidad de equipos clasificaron 72, y fueron los que compitieron para ocupar el podio del denominado torneo Libertadores y del torneo Sudamericana. Al caer la tarde surgieron los campeones y subcampeones de ambas competencias, quienes se adjudicaron copas, medallas y sendos premios de la canasta familiar para compartir en familia en estas fiestas de fin de año, que es justamente el objetivo principal de esta asociación sin fines de lucro denominada Todo Truco Paraguay (TTP), con más de 20 años de vigencia y que trata de desmitificar el juego del truco, de gran arraigo en nuestro país y en la región del Cono Sur.

El podio de la competencia quedó conformado de la siguiente manera: en la Libertadores resultó ganador el equipo representante de Curuguaty, departamento de Canindeyú, conformado por Edgar Amarilla, Carlos Vázquez, Samudio. El subcampeonato fue para el equipo fernandino capitaneado por Sergio Benítez, Marcos Yglesias y Roberto. El tercer lugar fue para Galácticos de Villa Florida, capitaneado por José Pérez, y completó el podio el equipo de San Petersburgo Club Fantásticos, con Elvio Urunaga como capitán.

En la Sudamericana fue campeón el equipo Los Benítez, capitaneado por Óscar Benítez. Vicecampeón: Real Pinozá Peñarol, con Marciano Torales, Benigno Torales y José Sotelo. El tercer lugar fue para Los Taitalos, con Braulio Morán como capitán, y completó el podio de honor Real Pinozá NSA, con Chacho Genes como capitán.

Este domingo la SUperCopa de TTP

Este domingo 21 de diciembre, desde el mediodía, en el local social de NASA, en Villa Elisa, se llevará a cabo la clausura de eventos deportivos 2025 de Todo Truco Paraguay (TTP) con la competencia de truco deportivo para conocer al equipo Súper Campeón del año. Del evento participarán 36 equipos conformados por los mejores jugadores del año y los equipos que resultaron campeones en las distintas competencias desarrolladas en los diferentes departamentos del país.

Al mismo tiempo, en la ocasión recibirán su premio y reconocimiento los mejores jugadores del año, el mejor equipo del área metropolitana, el mejor equipo del área interior y los campeones de la Libertadores y Sudamericana 2025.