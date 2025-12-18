Hipismo: Adiestramiento arrojó campeones

La programación anual de la FEDEPA tuvo como uno de sus principales actividades con dos clínicas y cuatro fechas de Adiestramiento Clásico.
En la Gran Gala de Premiación a campeones de la Segunda Etapa del Ranking Oficial de Salto de la FEDEPA se realizó también la ceremonia para los galardones a los mejores de las fechas de Adiestramiento.
Los premios
Categoría Cuarto Nivel - Campeona: Ramona Eugster, Vicecampeona Regine Reda;
Categoría San Jorge - Campeona: Regine Reda;
Categoría Intermedio I - Campeona: Ramona Eugster;
Categoría Primer Nivel - Campeona: Luz Marina Benítez;
Categoría Segundo Nivel - Campeona: Daniela Maldonado;
Categoría Novicios Mayor - Campeona: Leticia León, vicecampeona Aracelli Páez, tercer puesto María Babuglia;
Categoría Novicios Menor - Campeona: Giovanna Santi;
Categoría Para Novicios Grupo II - Campeón: Mafer Maldonado.