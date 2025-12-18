Hipismo: Adiestramiento arrojó campeones

Una de las actividades muy valoradas en el mundo hípico son los Dressages (Adiestramiento) que este año retornaron con clínicas y competencias, formando parte del calendario 2025 de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA) y en ese sentido surgieron los campeones de las justas desarrolladas con reconocidos instructores con brevet de la Federación Ecuestre Internacional (FEI).