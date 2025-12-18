Polideportivo
18 de diciembre de 2025 - 20:40

Hipismo: Adiestramiento arrojó campeones

El adiestrador chileno Carlos Castro y las galardonadas en las competencias de Adiestramiento 2025.
Una de las actividades muy valoradas en el mundo hípico son los Dressages (Adiestramiento) que este año retornaron con clínicas y competencias, formando parte del calendario 2025 de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA) y en ese sentido surgieron los campeones de las justas desarrolladas con reconocidos instructores con brevet de la Federación Ecuestre Internacional (FEI).

Por ABC Color

La programación anual de la FEDEPA tuvo como uno de sus principales actividades con dos clínicas y cuatro fechas de Adiestramiento Clásico.

En la Gran Gala de Premiación a campeones de la Segunda Etapa del Ranking Oficial de Salto de la FEDEPA se realizó también la ceremonia para los galardones a los mejores de las fechas de Adiestramiento.

Los premios

Categoría Cuarto Nivel - Campeona: Ramona Eugster, Vicecampeona Regine Reda;

Categoría San Jorge - Campeona: Regine Reda;

Categoría Intermedio I - Campeona: Ramona Eugster;

Categoría Primer Nivel - Campeona: Luz Marina Benítez;

Categoría Segundo Nivel - Campeona: Daniela Maldonado;

Categoría Novicios Mayor - Campeona: Leticia León, vicecampeona Aracelli Páez, tercer puesto María Babuglia;

Categoría Novicios Menor - Campeona: Giovanna Santi;

Carlos Castro y Giovanna Santi (Novicios Menores).
Categoría Para Novicios Grupo II - Campeón: Mafer Maldonado.