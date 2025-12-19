El 'renting' de zapatillas de Roger Federer aterriza en España

Apadrinada por el extenista suizo, la empresa ha abierto sus primeras tiendas en Madrid y Ciudad de México y ofrece un formato por el que los clientes no poseen unas zapatillas, sino que se suscriben a la marca para cambiar sus deportivas por otras una vez se desgasten, sin límite de tiempo.

La suiza lanzó tras la pandemia este servicio, por el que el consumidor paga mes a mes una cantidad, como ocurre con un coche o para una aplicación de almacenamiento en la nube, lo que le permite cambiar sus zapatillas una vez ya las haya gastado.

El usuario realmente no compra unas zapatillas concretas, sino que recibe unas deportivas que puede usar y devolver cuando se desgasten para recibir otras de la misma marca, explica en su web la firma suiza, que llama Cyclon a este novedoso programa.

La firma, de apenas quince años de vida, ingresó 2.318 millones de francos suizos (unos 2.460 millones de euros) en 2024, mientras que el beneficio acumulado fue de 242 millones de francos, unos 257 millones de euros.

No obstante, en los primeros nueve meses de 2025, la facturación ha ascendido a 2.270 millones de francos suizos (unos 2.420 millones de euros), casi la misma cifra que en el total de 2024 a falta de un trimestre, aunque el beneficio acumulado en este periodo ha sido de 134,6 millones de francos suizos, unos 144 millones de euros.

Fuentes de la compañía consultadas por EFE no detallan qué porcentajes de ingresos supone ese novedoso formato, pero sí explican que "el objetivo es usar las zapatillas durante todo el tiempo que duren".

"Tras seis meses, el suscriptor recibe un correo en el que se le pregunta si está listo para reciclar y solicitar su próximo calzado", sostienen consultados por cómo funciona este proceso, en el que partes de la zapatilla provienen de hasta un 99,5 % de material reciclado.

Fundada por tres socios, uno de ellos era el atleta de Ironman suizo Olivier Bernhard, que "empezó a experimentar con trozos de manguera pegándolos a la suela de un prototipo" para conseguir una mejor amortiguación.

Y, según la compañía, ese mismo objetivo de comodidad fue precisamente lo que llamó la atención de Roger Federer, que no "patrocina" las zapatillas, sino que busca ser un "emprendedor más" por medio de nuevos lanzamientos.

Ya en 2020, la firma lanzó las zapatillas The Roger, desarrolladas por Federer y con las que la leyenda del tenis homenajeó su primera victoria en Wimbledon dos décadas atrás.

Especializada en calzado para 'runners', la compañía ha abierto este noviembre su primera tienda en España, en la calle Serrano de Madrid, mientras que también se ha estrenado en Ciudad de México ese mes.

La firma detalla que estos nuevos mercados representan una oportunidad significativa para que On "amplíe su alcance global y consolide su posicionamiento 'premium' en la industria del deporte".

De momento, la compañía capitaliza unos 22.000 millones de dólares, mientras amplía sus patrocinios, pues viste a tenistas como la polaca Iga Swiatek, número dos del tenis mundial, o el estadounidense Ben Shelton, noveno en el ranking ATP.