Van der Poel repite triunfo en Amberes, con Van Aert séptimo en su estreno

En otra muestra de superioridad, Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) cruzó la meta con un crono de 1:01:24 en la prueba marcada por la arena de la orilla del río Escalda, por delante del belga Laurens Sweek, a 26 segundos, y de su compatriota, Emiel Verstrynge, a 34.

Van Aert no tuvo un buen comienzo de temporada y entró séptimo a 51 segundos de la cabeza.

Van der Poel, 30 años, ya está situado en séptima posición de la general de la Copa del Mundo, con 80 puntos, en su objetivo de conquistar su octavo título mundial, lo que le situaría en solitario en la cima de la clasificación histórica por delante del belga Eric de Vlaeminck, que los obtuvo entre 1966 y 1973.

El nuevo líder es Sweeck, con 116 puntos, que desbanca al belga Thibau Nys, con 113, quien no tuvo un buen día y entró en el puesto 23, a 3:23. En tercera posición, está el belga Michael Vanthourenhout, con 111 puntos.

El español Felipe Orts quedó duodécimo en Amberes, a 1:54 del ganador.

La sexta prueba de la Copa del Mundo, de las doce que componen el calendario, se celebrará de nuevo en terreno belga, en la localidad de Koksijde, este domingo.