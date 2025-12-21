Domingo 21 de diciembre de 2025

Redacción deportes. El egipcio Mohamed Salah, el nigeriano Victor Osimhen, el senegalés Sadio Mané o el hispano-marroquí Brahim Díaz son algunos de los nombres propios destacados de la Copa África 2025 de Marruecos, que comienza este domingo con el partido inaugural, entre la selección anfitriona y la de Comoras en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat.

Río de Janeiro. El legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro acoge este domingo el partido de vuelta de la final de la Copa de Brasil entre el Vasco de Gama y el Corinthians, que el miércoles empataron sin goles en el Neo Quimica Arena de Sao Paulo.

Redacción Deportes. El título de Marruecos en el Mundial de fútbol sub-20 y el escandaloso comienzo de la temporada de la NBA marcaron el décimo mes de 2025 en el deporte de América. Por Gabriel Briceño Fernández.

---------------------------------------------

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- NBA (-1 GMT): Atlanta Hawks-Chicago Bulls (21.30), Brooklyn Nets-Toronto Raptors y New York Knicks-Miami Heat (00.00), Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks y Washington Wizards-San Antonio Spurs (01.00) y Sacramento Kings-Houston Rockets (04.00)

- España. Liga Endesa. 11ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Río Breogán-Surne Bilbao Basket (12.00), Barça-Joventut (12.30), UCAM Murcia-Valencia Basket (17.00), Casademont Zaragoza-MoraBanc Andorra (18.00) y Unicaja-Kosner Baskonia (19.00).

- Entrevista con el brasileño Vitor Galvani, entrenador de los Capitanes de la G-League.

- Ciclocrós. Copa del Mundo. Prueba de Koksijde (Bélgica).

- Copa del Mundo. Gigante masculino de Alta Badia (Italia) (9.00 y 12.30 GMT).

- Copa del Mundo. Supergigante femenino en Val d'Isere (Francia) (10.00 GMT).

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Engelberg (Suiza) (15.00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 17ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Girona-Atlético de Madrid (14.00), Villarreal-Barcelona (16.15), Elche-Rayo (18.30) y Betis-Getafe (21.00).

- Inglaterra. 17ª jornada (-1 GMT): Aston Villa-Manchester United (17.30).

- Alemania. 15ª jornada (-1 GMT): Mainz-St. Pauli (15.30) y Heidenheim-Bayern Múnich (17.30).

- Italia. 16ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Cagliari-Pisa (12.30), Sassuolo-Torino (15.00), Fiorentina-Udinese (18.00), Génova-Atalanta (20.45)

- Francia. Copa. Treintaidosavos final.

-- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18). Partido inaugural. Grupo A: Marruecos-Comoras (19.00 GMT).

- Brasil. Copa. Final, vuelta: Vasco-Corinthians, en Río de Janeiro (Macaracná) (00.30 GMT del lunes).

- La selección de Perú, conformada por jugadores elegidos por la Agremiación de Futbolistas (Safap), disputa un partido amistoso frente a la selección de Bolivia en el estadio del distrito de Chincha, a unos 200 kilómetros al sur de Lima.

- DP World Tour. Abierto de Mauricio, en los Heritage La Réserve Golf Links de Bel Ombre (hasta 21).

- Resúmenes del año América. Octubre: Marruecos vino, jugó, venció y la NBA comenzó con escándalo. Por Gabriel Briceño Fernández (Foto)

- Finales Next Gen ATP, en Yeda (hasta 21). Final

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España