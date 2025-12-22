Calendario deportivo de 2026

01. Saltos esquí. 4 Trampolines. Garmisch-Partenkirchen (ALE).
02-11. Tenis. United Cup, en Perth y Sídney (AUS).
03-17. Auto-Moto. Rally Dakar, en Arabia Saudí.
07. Fútbol. Supercopa. Semifinales, en Yeda: Barcelona-Athletic.
08. Fútbol. Supercopa. Semifinales, en Yeda: At. Madrid-R. Madrid.
10. Atletismo. Mundiales de cross, en Tallahasee (USA).
10-11. Bobsleigh. Europeos, en St. Moritz (SUI).
10-25. Waterpolo. Europeo masculino, en Belgrado.
11. Fútbol. Supercopa España. Final, en Yeda (KSA).
13-15. Fútbol. Copa del Rey. Octavos de final.
14-18. Patinaje artístico. Europeos, en Sheffield (GBR).
15. Baloncesto. NBA. Partido Grizzlies-Magic, en Berlín.
15-01 feb. Balonmano. Europeo masculino, en DIN, NOR y SUE.
18. Ciclocrós. Copa del Mundo. Prueba en Benidorm.
18. Baloncesto. NBA. Partido Magic-Grizzlies, en Londres.
18-01 feb. Tenis. Abierto de Australia. en Melbourne.
18-08 feb. Fútbol sala. Europeo masculino, en Letonia, Lituania y Eslovenia.
20-25. Ciclismo. World Tour. Tour Down Under, en Australia.
22-25. Automovilismo. WRC. Rally Montecarlo.
22-25. Saltos esquí. Mundiales vuelo, en Oberstdorf (ALE).
24. Atletismo. Grand Prix Boston. Circuito oro WA pista cubierta.
25. Atletismo. Medio maratón de Sevilla.
26-05 feb. Waterpolo. Europeo femenino, en Funchal (POR).
27-01 feb. Biatlón. Europeos, en Sjusjoen (NOR).
28. Fútbol. Copa Campeones femenina, en Brentford (GBR). Semifinales.
31-01 feb. Ciclocrós. Mundiales, en Hulst (NED).
01. Fútbol. Copa Campeones femenina, en Londres. Tercer puesto y final.
01. Ciclismo. World Tour. Cadel Evans Great Ocean Road Race.
01. Atletismo. Millrose Games Nueva York. Circuito oro WA pista cubierta.
01-05. Ciclismo. Europeos en pista, en Konya (TUR).
03. Atletismo. Gala checa. Ostrava (CZE). Circuito oro WA pista cubierta.
04. Fútbol. Copa del Rey. Cuartos de final.
04-28. Fútbol. Sudamericano femenino sub-20. (Aún sin sede)
06-22. Olimpismo. Juegos Olímpicos Invierno Milán-Cortina (ITA).
06. Atletismo. Gran Premio Madrid. Circuito oro WA pista cubierta.
08. Fútbol americano. NFL. Super Bowl LX, en Santa Clara (USA).
08. Atletismo. Reunión de Karlsruhe (GER). Circuito oro WA pista cubierta.
11. Atletismo. Reunión de Belgrado (SRB). Circuito oro WA pista cubierta.
11. Fútbol. Copa del Rey. Semifinales, ida.
11-12. Fútbol. Liga Campeones femenina. Playoff, ida.
11-15. Bádminton. Europeos por equipos, en Estambul.
13-15. Baloncesto. All Stars de la NBA, en California.
15. Atletismo. Medio maratón de Barcelona.
16-21. Tiro con arco. Europeos indoor, en Plovdiv (BUL).
17-18. Fútbol. Liga Campeones. Playoff, ida.
18-21. Baloncesto. Copa del Rey, en Valencia.
18-19. Fútbol. Liga Campeones femenina. Playoff, vuelta.
19. Atletismo. Reunión de Lievin (FRA). Circuito oro WA pista cubierta.
19. Fútbol. Liga Europa. Playoff, ida.
19. Fútbol. Liga Conferencia. Playoff, ida.
19. Fútbol. Recopa Sudamericana. Final, ida.
22. Atletismo. Copa Copernico, en Torun (POL). Circuito oro WA pista cubierta.
24-25. Fútbol. Liga de Campeones. Playoff, vuelta.
26. Fútbol. Liga Europa. Playoff, vuelta.
26. Fútbol. Liga Conferencia. Playoff, vuelta.
26. Fútbol. Recopa Sudamericana. Final, vuelta.
27-1. Atletismo. Campeonato de España de pista cubierta. Valencia.
28. Ciclismo. World Tour. Omloop Nieuwsblad.
04. Fútbol. Copa del Rey. Semifinales, vuelta.
04. Fútbol. Primera fase de la Copa Sudamericana.
04-15. Tenis. Masters 1.000 Indian Wells (USA).
05-17. Béisbol. Clásico Mundial, en EEUU, JAP y PR)
06-14. Vela. Europeos 470, en Vilamoura (POR).
06-15. Paralímpicos. Juegos Paralímpicos de invierno en Milán Cortina (ITA)
08-15. Ciclismo. World Tour. París-Niza.
09-15. Ciclismo. World Tour. Tirreno-Adriático.
10-11. Fútbol. Liga Campeones. Octavos final, ida.
12. Fútbol. Liga Europa. Octavos final, ida.
12. Fútbol. Liga Conferencia. Octavos final, ida.
12-15. Automovilismo. WRC. Rally Safari Kenia.
14-15. Atletismo. Copa de Europa de lanzamientos, en Nicosia (CYP).
15. Atletismo. Carrera del Agua, organizada por la Comunidad de Madrid en el marco del 175º aniversario del Canal de Isabel II.
15. Atletismo. Maratón de Barcelona.
17-18. Fútbol. Liga Campeones. Octavos final, vuelta.
17. Fútbol. Se retoma el juicio por la muerte de Maradona, en Argentina.
18. Fútbol. Sorteos fase grupos copas Libertadores y Sudamericana.
19. Fútbol. Liga Europa. Octavos final, vuelta.
19. Fútbol. Liga Conferencia. Octavos final, vuelta.
20-22. Atletismo. Mundiales en pista, en Torun (POL).
21. Ciclismo. World Tour. Milán-San Remo.
21-25. Esquí alpino. Finales Copa Mundo, en Lillehammer (NOR).
22. Atletismo. Medio maratón de Madrid.
23-29. Ciclismo. World Tour. Volta a Cataluña.
24. Automovilismo. 500 Millas Indianápolis.
25. Béisbol. Inicio de las Grandes Ligas en EEUU.
24-25. Fútbol. Liga Campeones femenina. Cuartos, ida.
25-29. Patinaje artístico. Mundiales, en Praga.
26. Fútbol. Mundial 2026. Playoff Europa. Octavos.
26. Fútbol. Mundial 2026. Playoff resto continentes, en México
27. Fútbol. Finalissima. Argentina-España, en Doha (CAT).
27-04 abr. Curling. Mundial masculino, en Ogden (CAN).
28-16 abr. Ajedrez. Torneos de candidatos, en Pegeia (CYP)
29. Ciclismo. World Tour. De Middelkerke a Wevelgem (BEL).
31. Fútbol. Mundial 2026. Playoff Europa. Cuartos.
31. Fútbol. Mundial 2026. Finales playoff resto continentes, en MEX.
01. Ciclismo. World Tour. A Través de Flandes (BEL).
01-02. Fútbol. Liga Campeones femenina. Cuartos, vuelta.
05. Ciclismo. World Tour. Tour de Flandes (BEL).
06-11. Ciclismo. World Tour. Itzulia Basque Country.
07-08. Fútbol. Liga Campeones. Cuartos final, ida.
07-12. Bádminton. Europeos, en Huelva.
08-27 may. Fútbol. Fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
09. Fútbol. Liga Europa. Cuartos final, ida.
09. Fútbol. Liga Conferencia. Cuartos final, ida.
09-12. Golf. Masters (major masculino), en Augusta.
10. Fútbol. Liga de Naciones Conmebol femenina. Jornada 5
11. Turf. Grand National, en Liverpool (Reino Unido)
12. Ciclismo. World Tour. París-Roubaix (FRA).
12. Baloncesto. NBA. Fin de la temporada regular.
12. Atletismo. Campeonatos del mundo de marcha, en Brasilia (BRA).
14-15. Fútbol. Liga Campeones. Cuartos final, vuelta.
14. Fútbol. Liga de Naciones Conmebol femenina. Jornada 6
14-17. Baloncesto. NBA. ‘Play-in’.
16. Fútbol. Liga Europa. Cuartos final, vuelta.
16. Fútbol. Liga Conferencia. Cuartos final, vuelta.
18. Fútbol. Liga de Naciones Conmebol femenina. Jornada 7
18-19. Motociclismo. Superbike. Países Bajos.
18-X mayo. Baloncesto. NBA. ‘Playoffs’
19. Automovilismo. F1. G.P. Arabia Saudí.
19. Ciclismo. World Tour. Amstel Gold Race (NED).
19-26. Halterofilia. Europeos, en Batumi (GEO).
22-16 mayo. Fútbol. Sudamericano femenino sub-17. (Aún sin sede)
23-26. Automovilismo. WRC. Rally España-Islas Canarias.
23-26. Golf. The Chevron Championship (major femenino).
25. Fútbol. Final Copa del Rey, en Sevilla (POR CONFIRMARSE).
25-26. Fútbol. Liga Campeones femenina. Semifinales, ida,
25-02 mayo. Curling. Mundial dobles mixtos, en Ginebra (SUI).
26. Ciclismo. World Tour. Lieja-Bastoña-Lieja (BEL).
28-03 may. Ciclismo. World Tour. Tour de Romandía (SUI).
28-29. Fútbol. Liga Campeones. Semifinales, ida.
28-10 mayo. Tenis mesa. Mundiales, en Londres.
30. Fútbol. Liga Europa. Semifinales, ida.
30. Fútbol. Liga Conferencia. Semifinales, ida.
01. Ciclismo. World Tour. Eschborn-Fráncfort.
02-03. Fútbol. Liga Campeones femenina. Semifinales, vuelta.
02-03. Motociclismo. Superbike. Hungría.
02-03. Atletismo. Campeonatos del mundo de relevos, en Gaborone (BWA).
03-16. Fútbol. Europeo femenino sub-17, en Irlanda del Norte.
05-06. Fútbol. Liga Campeones. Semifinales, vuelta.
07. Fútbol. Liga Europa. Semifinales, vuelta.
07. Fútbol. Liga Conferencia. Semifinales, vuelta.
07-10. Golf. Campeonato de Cataluña, en Barcelona
08-16. Squash. Campeonato del Mundo de la PSA.
12-17. Vela. Mundiales 49er, en Quiberon (FRA).
14-17. Golf. PGA Championship (major masculino).
16. Atletismo. Liga Diamante. Shanghái.
16-17. Motociclismo. Superbike. Rep. Checa.
16-23. Vela. Europeos iQFoil, en Portimao (POR).
16-01 jun. Fútbol. Europeo masculino sub-17, en Estonia.
18-24. Tiro con arco. Europeos aire libre, en Antalya (TUR).
20. Fútbol. Liga Europa. Final, en Estambul.
20-24. Kárate. Europeos, en Fráncfort (ALE).
22-24. Baloncesto. Euroliga. Fase final, en Atenas.
23. Atletismo. Liga Diamante. Xiamen (CHN).
23. Atletismo. Copa de Europa de 10.000 metros, en La Spezia (ITA).
23. Fútbol. Liga Campeones femenina. Final.
27. Fútbol. Liga Conferencia. Final, en Leipzig.
27-31. Gimnasia rítmica. Europeos, en Varna (BUL).
28-31. Automovilismo. WRC. Rally Japón.
29-31. Natación artística. Copa Mundo. Prueba en Pontevedra.
30. Fútbol. Liga de Campeones. Final, en Budapest.
30-31. Motociclismo. Superbike. Aragón.
01-07. Baloncesto. Copa Mundo 3x3, en Varsovia.
03. Fútbol. Sorteo de los octavos de final y fases posteriores de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana.
04-07. Golf. US Open femenino (major femenino).
04-07. Taekwondo. Europeos, en Núremberg (ALE)
05. Fútbol. Liga de Naciones Conmebol femenina. Jornada 8
07-12. Vela. Europeos 49er y Nacra 17, en Eckernförde (ALE).
07-14. Ciclismo. World Tour. Tour de Auvergne-Ródano-Alpes (FRA).
09. Fútbol. Liga de Naciones Conmebol femenina. Jornada 9
10-14. Piragüismo. Europeos sprint, en Montemor-o-Velho (POR).
11-19 jul. Fútbol. Mundial, en EEUU, Canadá y México.
13-14. Motociclismo. Superbike. Emilia-Romaña (ITA).
13-14. Balonmano. Liga Campeones. Fase final, en Colonia (ALE)
13-14. Triatlón. Europeos, en Tarragona.
14. Ciclismo. World Tour. Sprint de Copenhague.
17-21. Ciclismo. World Tour. Tour de Suiza.
25-28. Golf. Women's PGA Championship (major femenino).
26. Atletismo. Liga Diamante. París.
27-04 jul. Polideportivo. Gay Games, en Valencia.
27-10 jul. Fútbol. Europeo femenino sub-19, en Bosnia-Herzegovina.
28-11 jul. Fútbol. Europeo masculino sub-19, en Gales.
04. Atletismo. Liga Diamante. Eugene (USA).
05. Automovilismo. F1. G.P. Gran Bretaña.
09.12. Golf. Evian Championship (major femenino).
10. Atletismo. Liga Diamante. Mónaco.
10-12. Taekwondo. Mundiales, en Gimcheon (KOR)
11-12. Motociclismo. Superbike. Reino Unido.
16. Atletismo. Reunión internacional de Madrid
16-19. Atletismo. Europeos sub-18, en Rieti (ITA).
16-19. Golf. Open Británico (major masculino).
18-19. Ciclismo. Mundiales BMX, en Brisbane (AUS).
19 jul. Final del Mundial de Fútbol, en EEUU, Canadá y México.
19. Automovilismo. F1. G.P. Bélgica.
20-25. Piragüismo. Mundiales eslalon, en Oklahoma City (USA).
22-28. Pentatlón moderno. Europeos, en Estambul.
22-29. Fútbol. Copa Sudamericana. Dieciseisavos de final.
24-26. Atletismo. Campeonato de España al aire libre. Málaga.
24. Polideportivo. Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo (hasta el 8 de agosto).
25. Baloncesto. All Stars de la WNBA, en Chicago (USA).
26. Automovilismo. F1. G.P. Hungría.
29-02 ago. Ciclismo montaña. Europeos, en Monte Tamaro (SUI).
30-02 ago. Golf. AIG Women's Open (major femenino).
30-02 ago. Remo. Europeos, en Varese (ITA).
30-09 ago. Escalada. Europeos (sede por anunciarse).
30-02 ago. Automovilismo. WRC. Rally Finlandia.
31-05 ago. Deportes acuáticos. Europeos, en París.
01. Ciclismo. World Tour. Clásica de San Sebastián.
02-12. Tenis. Masters 1.000 Canadá (Montreal).
02-13. Tenis WTA 1.000. Canadá (Toronto).
03-09. Ciclismo. World Tour. Tour de Polonia.
05-09. Atletismo. Mundiales sub-20, en Eugene (USA).
10-16. Atletismo. Europeos, en Birmingham (GBR).
10-17. Vela. Mundiales de 470, en Enoshima (JPN).
11-23. Hípica. Mundiales, en Aquisgrán (ALE)
12-16. Gimnasia rítmica. Mundiales, en Fráncfort (ALE).
12-16. Vóley playa. Europeos, en Stare Jablonki (POL)
12-19. Fútbol. Libertadores y Sudamericana. Octavos.
13-16. Gimnasia artística. Europeos femeninos, en Zagreb.
13-23. Tenis. Masters 1.000 Cincinnati (USA).
14-16. Fútbol bandera. Mundiales, en Düsseldorf (ALE).
15-30. Hockey hierba. Mundiales, en BEL y NED.
17-23. Bádminton. Mundiales, en Nueva Deli.
19-22. Squash. Europeo individual, en Budapest (HUN)
19-23. Ciclismo. World Tour. Renewi Tour (BEL).
19-23. Gimnasia artística. Europeos masculinos, en Zagreb.
21. Atletismo. Liga Diamante. Lausana (SUI).
21-03 sep. Polideportivo. Juegos Mediterráneos, en Taranto (ITA)
21-06 sep. Voleibol. Europeo femenino, en AZE, CZE, SWE y TUR.
22-11 sep. Ciclismo. Vuelta a España.
23. Atletismo. Liga Diamante. Chorzow (POL).
23. Automovilismo. F1. G.P. Países Bajos.
23-30. Vela. Mundiales Láser, en Dun Laoghaire (IRL).
24-30. Remo. Mundiales, en Amsterdam (NED).
26-30. Ciclismo montaña. Mundiales, en Val di Sole (ITA).
26-30. Piragüismo. Mundiales sprint, en Poznan (POL).
27. Atletismo. Liga Diamante. Zúrich (SUI).
27-30. Golf. Final del PGA Tour, en Atlanta (EEUU)
30. Ciclismo. World Tour. Clásica Bretaña-Oeste Francia.
04-12. Vela. Mundiales iQFoil, en Weymouth y Portland (GBR).
04-14. Baloncesto. Mundial femenino, en Alemania.
04-07. Paralímpicos. Mundiales ciclismo carretera, en Huntsville (USA).
05-27. Fútbol. Mundial masculino sub-20, en Polonia.
09-16. Fútbol. Copas Libertadores y Sudamericana. Cuartos,
09-27. Voleibol. Europeo masculino, en BUL, FIN, ITA y ROU.
09-19. Baloncesto en silla de ruedas. Mundiales, en Ottawa (CAN).
11-13. Golf. Solheim Cup femenina. Bernardus (NED)
11-13. Atletismo. Mundial ‘Ultimate’, Budapest (HUN).
11-13. Piragüismo. Copa del Mundo. Prueba en La Seu d'Urgell.
11. Ciclismo. World Tour. Gran Premio de Québec (CAN).
12-26. Polideportivo. Juegos Sudamericanos en Argentina.
13. Ciclismo. World Tour. Gran Premio de Montréal (CAN).
19-20. Atletismo. Mundiales de ruta, en Copenhague.
19-04 oct. Juegos Asiáticos, en Japón.
20-27. Ciclismo. Mundiales carretera, en Montreal (CAN).
23-27. Piragüismo. Europeos eslalon, en Ivrea (ITA).
23-27. Triatlón. Finales Series Mundiales, en Pontevedra.
24-27. Golf. Copa Presidente, en Chicago (USA).
26. Automovilismo. F1. G.P. Aserbaiyán.
27-13 oct. Tiro. Europeos plato, en Atenas.
30-18 oct. Hockey patines. Mundial, en Asunción (PAR)
01-04. Automovilismo. WRC. Rally Italia-Cerdeña.
03-07. Ciclismo. Europeos carretera, en Eslovenia.
07-18. Tenis. Masters 1.000 Shanghái (CHN)
08-11. Golf. Abierto de España, en Madrid
09-18. Pelota Vasca. Mundiales, en Venado Tuerto (ARG)
10. Ciclismo. World Tour. Il Lombardía (ITA).
10-11. Motociclismo. Superbike. Estoril (POR)
11-18. Tenis mesa. Europeos, en Liubliana (SLO).
13-18. Ciclismo. World Tour. Tour de Guanxi (CHN).
14-18. Ciclismo. Mundiales pista, en Shanghái (CHN).
14-21. Fútbol. Copa Libertadores y Sudamericana. Semifinales.
15-31. Fútbol. Copa Libertadores femenina. (Aún sin sede)
17-18. Motociclismo. Superbike. España (Jerez).
17-25. Gimnasia artística. Mundiales, en Róterdam (NED).
25. Automovilismo. F1. G.P. EE.UU. (Austin)
25. Atletismo. Medio maratón de Valencia.
27-08 nov. Halterofilia. Mundiales, en Ningbo (CHN).
06-16. Hockey hielo. Mundial femenino, en Herning (DIN).
07-14. Finales WTA. Riad. Arabia Saudí
08. Atletismo. Behobia-San Sebastián.
11-14. Automovilismo. WRC. Rally Arabia Saudí.
12-15. Golf. Final del DP World Tour, en Dubái
15-22. Tenis. Finales ATP. Turín (ITA).
21. Automovilismo. F1. G.P. Las Vegas (EE.UU.).
21. Fútbol. Final de la Copa Sudamericana.
22. Atletismo. Maratón de San Sebastián.
23-29. Paralímpicos. Mundiales de tenis de mesa, en Pattaya (THA)
24-29. Tenis. Copa Davis. Finales. Bolonia (Italia)
28. Fútbol. Final de la Copa Libertadores.
01-06. Natación. Mundiales 25m, en Pekín.
03-20. Balonmano. Europeo femenino, en CZE, POL, ROU, SVK y TUR.
08-20. Surf. Final de las Series Mundiales, en Hawai (EEUU)
13. Atletismo. Europeos de cross, en Belgrado (SRB).
31. Atletismo. Carreras de San Silvestre.