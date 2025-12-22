El noruego McGrath logra su primera victoria del curso en el eslalon de Alta Badia

McGrath, cuya última victoria se remontaba al eslalon de Wengen (Suiza) el pasado enero, acabó con las esperanzas del francés Clement Noel, que fue el más rápido en la primera manga por delante suya, pero al que superó en la segunda.

El esquiador nórdico había perdido en la primera bajada tan solo nueve centésimas respecto al galo, pero en la segunda se mostró mucho más certero y acabó ganando con un crono de 1:44.50, con 0.30 de ventaja.

El suizo Loic Meillard completó el podio a 0.39 de McGrath y precedió al noruego Timon Haugan y al brasileño Lucas Pinheiro Braathen, penalizado por su discreta primera manga, aunque fue el tercero mejor en la segunda.

Haugan lidera la general de eslalon con 245 puntos por delante de Noel (182) y el también francés Paco Rassat (180), en tanto que Pinheiro Braathen es cuarto (171) y McGrath quinto (160).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La general de la Copa del Mundo sigue encabezada por el suizo Marco Odermatt con 805 puntos, 445 más que Haugan y 447 más que Pinheiro Braathen.