Martes 23 de diciembre de 2025

Redacción Deportes. Continúa la Copa de África de Naciones, que se juega en Marruecos, con los primeros partidos de los grupos C, Nigeria-Tanzania y Túnez-Uganda, y D, Senegal-Botsuana y República Democrática del Congo-Benin.

Redacción Deportes. Diciembre comenzó con la expectativa del sorteo del Mundial de fútbol de 2026, en Washington, donde se definieron los 12 grupos y el calendario del torneo, y en los días siguientes la MLS coronó al Inter Miami en el que brilló Lionel Messi, además de marcar el retiro de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets. Por Gabrirel Briceño Fernández.

- NBA: Charlotte Hornets-Washington Wizards y Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets (00.00 GMT), Atlanta Hawks-Chicago Bulls (FOTO), Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans, Indiana Pacers-Milwaukee Bucks y Miami Heat-Toronto Raptors (00.30), Dallas Mavericks-Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves-New York Knicks (01.00), San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder (01.30), Phoenix Suns-Los Angeles Lakers y Utah Jazz-Memphis Grizzlies (02.00), Portland Trail Blazers-Orlando Magic y Sacramento Kings-Detroit Pistons (03.00) y Los Angeles Clippers-Houston Rockets (03.30).

- Euroliga. 18ª jornada: Fenerbahçe-Barça (17.45 GMT) y Valencia Basket-Baskonia (FOTO) (19.00).

- Ciclocrós. Superprestigio. Prueba en Heusden-Zolder (Bélgica).

- Inglaterra. Copa Liga. Cuartos final: Arsenal-Crystal Palace (20.00 GMT).

- Portugal. 15ª jornada: Vitória Guimaraes-Sporting CP (20.45 GMT). (FOTO)

