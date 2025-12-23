Miércoles 24 de diciembre de 2025

Madrid. Tadej Pogacar, Armand Duplantis, Faith Kipyegon, Sydney McLaughlin-Levrone, Ousmane Dembélé, Arina Sabalenka, Jannik Sinner, Leon Marchand, Summer Mcintosh o Lando Norris brillaron intensamente con sus títulos y nuevos récords conseguidos durante 2025 en el panorama deportivo internacional. Por Olga Martín.

Washington. El traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers sacudió los cimientos de la NBA y marcó el arranque de un 2025 tan imprevisible como intenso, un año en el que los Oklahoma City Thunder desafiaron la lógica antidinastías de la liga y en el que Adam Silver dirigió su mirada hacia Europa con la ambición de impulsar una nueva competición en el viejo continente. Por Albert Traver.

- Previa de los Mundiales de ajedrez de rápidas y blitz, que se disputan en Doha del 25 al 31 de diciembre.

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18). Grupo E Argelia-Sudán (FOTO) (12.00 GMT), Burkina Faso-Guinea Ecuatorial (14.30), Grupo F Costa Marfil-Mozambique (17.00) y Camerún-Gabón (19.30). (FOTO)

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Resúmenes del año: Protagonistas. Pogacar, Duplantis, McLaughlin, Marchand, Sabalenka y Norris, los nombres de 2025. Por Olga Martín.

- Resúmenes año. Baloncesto NBA. Del bombazo de Doncic al auge de una dinastía en Oklahoma, el 2025 en la NBA.

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España