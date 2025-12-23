Oxígeno navideño: El Team Paraguay no para

Uno de los ejemplos más claros de este intenso proceso es la remera Nicole Anahí Martínez, quien sostiene un riguroso plan de trabajo sin concederse descansos, con el objetivo de alcanzar su mejor rendimiento en el próximo año competitivo.

Lea más: Fio Núñez y una temporada inolvidable

La compatriota cerró una temporada inmejorable, alcanzando el mayor logro de su carrera con el Team Paraguay en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025, donde conquistó cinco de las seis medallas obtenidas por el remo nacional en el certamen.

Además, fue pieza clave en la obtención de un nuevo título para la Universidad de Yale (Estados Unidos), coronando un año extraordinario pese a su corta edad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A comienzos de julio Martínez fue elegida embajadora de Panam Sports, como una de las mejores atletas juveniles del continente, y posteriormente nominada a los Panam Sports Awards Junior 2025 en la categoría de Mejor Atleta del Año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como broche de oro, cerró este exitoso periodo siendo distinguida como Atleta Olímpica por el Comité Olímpico Paraguayo, ratificando su lugar entre las grandes proyecciones del deporte nacional.

Con la mirada puesta en 2026, Nicole Martínez apunta a consolidarse en el ámbito internacional y seguir aportando logros al Team Paraguay, asumiendo el desafío de representar al país en escenarios cada vez más exigentes.

Su presente y proyección confirman que el remo nacional atraviesa un momento prometedor, impulsado por atletas que entienden el alto rendimiento como un compromiso diario.