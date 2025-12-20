Fío Núñez y una temporada inolvidable: ganadora del Atleta Polideportivo 2025

“Estoy muy feliz de lograr esto. Agradezco a toda mi familia, amigos y a toda la gente que me votó. Realmente, sin ellos no hubiese conseguido este premio. Y principalmente a mi dupla y a mi entrenador, que siempre están conmigo”, expresó Fiorella, visiblemente emocionada por el reconocimiento.

La nominación la tomó por sorpresa. “Fue increíble. Me acuerdo que mi mamá mandó el link por WhatsApp al grupo de la familia y ahí vi… dije ‘hija de mil’, no podía creer que estaba nominada. En ese momento empezamos a compartir en todos los grupos para que puedan votar”, recordó entre risas.

Uno de los momentos más fuertes de la temporada fue la clasificación, una etapa que Fiorella define como tan dura como inolvidable. “Tengo pocos recuerdos claros de esa noche, pero fue una temporada muy exigente. Veníamos de muchos viajes, preparándonos para el clasificatorio, y el profe Garrido todavía tenía que definir las duplas. Éramos varias: Michelle Valiente, Giuliana Polleti, Erika Mongelós, Laura Ovelar y yo. Finalmente jugué con Erika y fui muy feliz de lograr el objetivo”.

El desenlace fue tan emotivo como determinante. “Erika siempre estuvo apoyándome y por suerte ganamos el partido decisivo ante Argentina. Fue un momento muy especial”.

El 2025 no dio respiro. “Fue un año muy cansador en lo deportivo. En cada mes había un Sudamericano. No había pausa: de un país pasábamos a otro, sin volver a Paraguay. Fue agotador y muy exigente, pero también muy divertido”, relató. “Disfruté cada aspecto: ver a amigos de otros países, compartir, conocer culturas distintas. Todo eso tiene su recompensa”.

En paralelo al alto rendimiento, Fiorella avanza con su formación académica. “A la mañana entreno y por la tarde estudio Ciencias del Deporte. Elegí esta carrera porque quiero enseñar lo que estoy viviendo y, en el futuro, me gustaría dedicarme a eso”.

A la hora de elegir las medallas más significativas del año, no duda: “Para mí fueron el Panamericano Junior y el primer oro en el Sudamericano, que logramos junto a Denisse derrotando nada más y nada menos que a las olímpicas Michelle Valiente y Giuliana Poletti. Esos títulos se quedan con lo mejor de mi temporada”.

También destacó el peso emocional de competir en casa. “Cuando jugamos en Paraguay cuesta más que en otros países. Es más difícil en lo mental. Pero ganar acá es más significativo. No sabría explicar por qué, pero se siente más fuerte, porque sentís la presión de que tenés que ganar”.

El descanso fue breve. “Tuvimos unas minivacaciones, pero el lunes ya volvemos. Sabemos que será duro, porque en enero arrancan nuevamente las etapas sudamericanas. Nos vamos a preparar con todo, como siempre”.

Antes de cerrar, Fiorella dejó un mensaje de agradecimiento. “Quiero agradecer a toda la gente que nos apoya y está detrás nuestro siempre, por los mensajes lindos que nos motivan. Y principalmente a nuestra familia, que nunca falla. Un abrazo enorme a todos”.

Con apenas 21 años, Fiorella Núñez no solo confirma su presente de elite, sino que se proyecta como una de las grandes referentes del deporte paraguayo, dentro y fuera de la arena.