Fútbol de salón: La C15 de Itacurubí, profeta en su tierra

El certamen de salonismo se celebró en el polideportivo municipal de la ciudad, y los flamantes campeones derrotaron en duro cotejo a la favorita, Paranaense, por el score de 2 goles contra 1.

Los paranaenses se adelantaron en el marcador a través de David Gómez, pero luego vino el doblete de Osmar Espínola para la consagración de los anfitriones.

Es el primer título nacional para la guapa escuadra itacurubiense, que poco a poco se iba acercando a cetro, tanto a nivel de formativas como de mayores.

* Ñemby con el bronce. En el partido por el tercer puesto, previa a la gran final, el seleccionado de Ñemby se impuso con lo justo a su par de Caacupé.

Los ñembyenses derrotaron a los cordilleranos por el marcador de 3 a 2.

* Premios individuales. El portero Mauricio Melgarejo tuvo la valla menos vencida, mientras el goleador fue Osmar Espínola, ambos del team de Itacurubí.

Del certamen también tomaron parte Encarnación, Villarrica, Coronel Bogado y Amambay.