Koepka abandona el LIV Golf y abre la puerta a un regreso al PGA Tour

“Hemos acordado amistosamente y de mutuo acuerdo que Brooks Koepka ya no competirá en la Liga de Golf LIV después de la temporada 2025” , informó este martes en un comunicado el director ejecutivo del circuito apoyado por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí, Scott O’Neil.

Lea más: Carlos Alcaraz, con espíritu navideño

El ganador de cinco ‘Majors’, tres campeonatos de la PGA y dos ediciones del Abierto de Estados Unidos, era una de las principales caras de esta competición, que arrebató hace tres años al PGA Tour a varias de sus estrellas, incluido el español Jon Rahm.

Los representantes de Koepka señalaron en el comunicado que el golfista “siente que este es el momento ideal para pasar más tiempo en casa ” y ” sigue apasionado por el golf y mantendrá a la afición al tanto de las novedades”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Inmediatamente después de conocerse la decisión de Koepka, el PGA Tour, el principal circuito de golf estadounidense en el mundo, definió en X a Koepka como “un profesional sumamente consumado” y le deseó “un éxito continuo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El PGA Tour sigue ofreciendo a los mejores golfistas profesionales el entorno más competitivo, desafiante y lucrativo en el cual perseguir la grandeza”, añadió.

El estadounidense, de 35 años, no ha manifestado aún cuál será su futuro. Hasta la fecha, los golfistas que abandonaban el circuito apoyado por Arabia Saudí debían cumplir una suspensión de un año tras su último evento del LIV. Sin embargo, ninguno de ellos contaba con tarjetas del PGA Tour, como Koepka. EFE