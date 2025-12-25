Los Vikings dejan a los Lions fuera de los 'playoffs'

en juego de la semana 17, penúltima de la temporada de la NFL.

Los Vikings, ya eliminados, impidieron que los Lions mantuvieran sus esperanzas de postemporada. Ambos equipos tienen marca de ocho triunfos y ocho derrotas en el tercer y cuarto lugar del Norte de la Conferencia Nacional.

La defensiva de Minnesota tuvo una destacada actuación. Capturó cinco veces a Jared Goff, quarterback de Detroit, a quien interceptó dos veces, además, provocó cuatro balones sueltos.

La primera mitad del duelo fue dominada por las defensivas. La de Minnesota capturó dos veces a Goff y provocó dos pérdidas de balón. La de Detroit capturó en cuatro ocasiones a Max Brosmer, siete veces en todo el juego.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el primer cuarto, el local tomó ventaja 7-0 gracias a un balón suelto de Goff que recuperó Andrew Van Ginkel, acierto que dejó a la ofensiva de Vikings en la yarda 16 de Lions, posición que aprovecharon para tomar ventaja 7-0 con una carrera de Aaron Jones.

Los Lions igualaron 7-7 en el segundo periodo con una espectacular recepción de Isaac TeSlaa a 60 segundos del descanso.

El asedio de la defensiva local sobre el pasador de Detroit se mantuvo en el tercer periodo. Byron Murphy, interceptó a Goff, impulso que capitalizó la ofensiva con un gol de campo de 52 yardas de Will Reichard que les dio ventaja de 10-7.

Minnesota repitió la fórmula, ahora con una intercepción de Harrison Smith, que fue aprovechado con otro gol de campo que los alejó 13-7.

En el periodo final Jake Bates apretó el juego 13-10 vía un gol de campo de 48 yardas, pero los Vikings respondieron con una explosiva serie en la que Jordan Adisson se escapó 65 yardas hasta la zona de anotación, que sumado a otro gol de campo selló la victoria de 23-10.

El espectáculo de medio tiempo de este partido navideño fue protagonizado por el rapero Snoop Dogg, el italiano Andrea Bocelli, la interprete de country Lainey Wilson y las cantantes EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, voces del grupo HUNTR/X, grupo ficticio de chicas K-pop de la película animada 'KPop Demon Hunters'.

Más tarde cerrará la actividad de este jueves el juego entre los Denver Broncos, el número uno de la Conferencia Americana, y los Kansas City Chiefs.