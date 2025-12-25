Polideportivo
25 de diciembre de 2025 - 20:36

Torneo Clausura de la LNB: Colonias Gold, merecido subcampeón

Diego Silva de los Gold se quedó con los premios al máximo goleador y triplista, mientras el King Jeremiah Wood fue el MVP de las finales.
Colonias Gold se viene arrimando a la copa de campeón durante las últimas temporadas, pero, lastimosamente para su fanática gente y club en alza permanente, el cetro del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Baloncesto 2025 nuevamente le fue esquivo, quedando como escolta de Olimpia Kings.

Por ABC Color

Los Kings no dejaron escapar su título 36 del baloncesto, pero en una reñida serie final donde se llegó a la finalísima, el quinto y decisivo partido, y los franjeados gritaron la victoria el pasado domingo, en el Complejo SUMA.

Colonias ya obtuvo el vicecampeonato en los torneos Apertura 2023 y Clausura 2024, detrás del San José.

Los Gold arañaron el éxito, igualando la serie 1-1 a Olimpia, y luego 2-2, pero en la final no aparecieron los certeros tiros de larga distancia y la eficaz defensa.

* Diego Silva. Los colonos reforzaron su plantel y una de las grandes figuras fue el chileno Diego Silva, que mereció los premios individuales como máximo goleador y triplista.

* Jeremiah Wood. El estadounidense Jeremiah Wood efectivamente fue la “madera”, el roble del team olimpista en momentos decisivos y se convirtió en el MVP (Most Valuable Player - Jugador Mas Valioso) de las finales para este nuevo título de los Kings.