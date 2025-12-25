Torneo Clausura de la LNB: Colonias Gold, merecido subcampeón

Los Kings no dejaron escapar su título 36 del baloncesto, pero en una reñida serie final donde se llegó a la finalísima, el quinto y decisivo partido, y los franjeados gritaron la victoria el pasado domingo, en el Complejo SUMA.

Colonias ya obtuvo el vicecampeonato en los torneos Apertura 2023 y Clausura 2024, detrás del San José.

Los Gold arañaron el éxito, igualando la serie 1-1 a Olimpia, y luego 2-2, pero en la final no aparecieron los certeros tiros de larga distancia y la eficaz defensa.

* Diego Silva. Los colonos reforzaron su plantel y una de las grandes figuras fue el chileno Diego Silva, que mereció los premios individuales como máximo goleador y triplista.

* Jeremiah Wood. El estadounidense Jeremiah Wood efectivamente fue la “madera”, el roble del team olimpista en momentos decisivos y se convirtió en el MVP (Most Valuable Player - Jugador Mas Valioso) de las finales para este nuevo título de los Kings.