Torneo Clausura de la LNB 2025: Los Kings cierran un gran año

Los franjeados fueron mejores en este certamen de baloncesto ante un gran rival como Colonias Gold, que remontó dos ventajas de los Kings, igualando la serie final 2-2.

Así, en masculino, Olimpia sigue estirando ventaja en la cima del baloncesto paraguayo, con 36 títulos.

En cuanto al juego de este domingo, con los campeones en su casa adoptiva para estas finales, el Complejo SUMA de Conmebol en Luque, nuevamente hubo bajo goleo.

No aparecieron las precisiones de tiros de larga distancia de los dorados, como en el cuarto partido en el Ka’a Poty, así como tampoco pudieron ejercer una presión y defensa efectiva.

Si bien Olimpia manejó casi todo el partido, los sureños soñaron con tocar el cielo cuando remontaron y establecieron una diferencia de 3 puntos en el tercer cuarto, pero el festejo duró poco pues los Kings remontaron y recuperaron la ventaja. La mayor ventaja olimpista en el partido fue de 14 puntos.

El gran año de Olimpia contempla cetros del Apertura, Clausura, y el cuarto puesto en la LNB 2025, detrás del campeón Ferrocarril Oeste, Regatas Corrientes de Argentina y Defensor Sporting de Uruguay.

SÍNTESIS. Estadio: Complejo SUMA de Luque. Árbitros: Fabricio Vito, Raúl Sánchez (ARG) y Mitchel Villalba (PAR).

Olimpia Kings: Édgar Riveros (c) 7 puntos, Vincenzo Ochpinti 9, Alejandro Peralta 10, Daniel Purifoy 10 y Jeremiah Wood 16. Entrenador: Javier Martínez. Alternaron: Rodney Mercado 7, Tobías Gómez 3, Jorge Martínez y Pablo Espinoza.

Colonias Gold: Diego Silva 16 puntos, Ricardo Sarubbi 2, Alen Juárez 10, Samuel Givens 8, Juan Poisson (c) 6. Entrenador: Juan Bidarra (ARG). Alternaron: Sebastián Galarza 7, Néstor López 3, Sebastián Konrad 2, Tiago Tischler 2, Nicolás Tischler, Benjamín Flores y Hugo Flores.

Parciales: Olimpia Kings 21, 16, 15, 10 - Colonias Gold 15, 18, 12, 11.

* Premios individuales. El pívot americano olimpista, Jeremiah Wood recibió el premio al MVP, mientras Diego Silva de Colonias fue el goleador y triplista del Torneo Clausura 2025.