El Law Connect lidera el inicio de la regata Sídney-Hobart

En esta nave, ganadora los dos últimos años de la regata más importante del hemisferio sur, forman dos españoles: los canarios Carlos Hernández y Simbad Quiroga.

La prueba comenzó este viernes en la bahía de Sídney y finalizará el 31 de diciembre en la capital de Tasmania. Los 129 barcos participantes deben cruzar el estrecho de Bass con fuertes vientos y con un total de 630 millas náuticas, aproximadamente.

Según el rastreador de la regata, el barco de Beck se mantiene ligeramente al frente, mientras los grandes favoritos se acercaban por detrás. El australiano admitió que la posición le había pillado por sorpresa, especialmente dadas las condiciones de la salida.

Las condiciones en el mar ya eran exigentes, con los barcos atravesando olas cortas y bruscas a velocidades de dos dígitos, informó la página .

