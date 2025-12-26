Los Broncos se confirman como número uno de la Americana

Los Broncos suman 13 triunfos y 3 derrotas. Pueden acabar primeros en la AFC, lo que les permitiría descansar la primera semana de 'playoffs' y recibir todos sus juegos en casa. Sólo requieren triunfar en su último juego ante Los Chargers del próximo domingo o que los New England Patriots, su perseguidor, pierdan uno de los dos juegos que les resta.

Los Chiefs, que no jugarán 'playoffs' por primera vez desde la temporada 2014, tienen un registro de 6-10.

Kansas City no contó con Patrick Mahomes, ni Gardner Minshew, sus 'quarterbacks' uno y dos, que están lesionados. En los controles estuvo Chris Oladokun.

En el primer periodo los Broncos tomaron ventaja de 0-3 por un gol de campo de 27 yardas de Wil Lutz.

La defensiva de los Chiefs impulsó la reacción en el segundo cuarto con una intercepción de Nick Bolton, que la ofensiva convirtió en una anotación de Brashard Smith a pase de Chris Oladokun para tomar ventaja de 7-3, que Denver recortó a 7-6 antes del descanso con otra patada de 3 puntos de Lutz.

Kansas City pegó primero en el tercer cuarto con un gol de campo de 53 yardas de Harrison Butker. Denver respondió con un acarreo de 'touchdown' de Bo Nix que dio la vuelta al marcador a 10-13.

A la mitad del último periodo los Chiefs regresaron la paridad al marcador 13-13, gracias a la puntería de Harrison Butker, quien acertó su segundo gol de campo del juego.

La ofensiva de los Broncos se llevó la victoria por 13-20 en su serie final, que concluyó con pase de anotación de Bo Nix hacia RJ Harvey.

La semana 17 continuará este sábado. Los Angeles Chargers se enfrentarán con los Houston Texans y los Green Bay Packers recibirán a los Baltimore Ravens.

En la programación del domingo destaca el juego entre Pittsburgh Steelers y Cleveland Browns, así como el de Indianapolis Colts contra los Jaguars Jacksonville.

La semana 17 cerrará el lunes con la visita de Los Angeles Rams a Atlanta Falcons.