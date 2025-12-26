Rugby 2026: Lanzan Regional del Nordeste

Es la primera vez que se realiza el lanzamiento de este torneo de rugby fuera de Argentina.

El importante certamen es avalado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y es organizado por la Unión de Rugby del Nordeste (URNE), la Unión de Rugby de Formosa (URF), la Unión de Rugby de Misiones (URUMI) y la Unión de Rugby del Paraguay (URP).

El rugby paraguayo, que se encuentra en paulatino crecimiento a través de eventos internacionales como esta competencia, donde los clubes participan desde el 2023.

Las instituciones paraguayas toman parte de estas justas como representaciones invitadas, merced a la buena predisposición de los organizadores, que ven además una posibilidad de elevar el nivel de competición del torneo regional.

Para el mundo del rugby albirrojo representa una valiosa oportunidad para el crecimiento y desarrollo de los clubes.

Clubes que participan

Los clubes que toman parte generalmente del evento son:

Chaco: CURNE (Club Universitario de Rugby del Nordeste), Regatas Resistencia y Sixty RC.

Corrientes: Taraguy RC, Aranduroga RC y San Patricio RC.

Formosa: Aguará RHC.

Paraguay (invitados): CURDA (Club Universitario de Rugby de Asunción) y San José Rugby & Hockey Club.