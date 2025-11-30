Polideportivo
30 de noviembre de 2025 - 21:15

Seven de la República en Argentina: Yacaré, campeón del Ascenso

Los Yacaré Seven festejan el título del Ascenso en el República.
La selección paraguaya se consagró este domingo campeón de la Zona de Ascenso del Torneo Seven de la República en la competitiva Unión Argentina de Rugby, tras vencer en la final a Austral por 17-14 en el Paraná Rowing Club de Entre Ríos, Paraná.

En la próxima edición los Yacaré podrán acceder a la Zona Campeonato del torneo de rugby en el país vecino.

Los Yacaré Seven hicieron un gran torneo, ganando tres de cuatro cotejos en la fase de grupos, para acceder a las instancias decisivas.

En los partidos por la fase inicial, en la Zona 5, hubo victoria de 38-12 contra Tierra del Fuego, 50-0 contra San Luis, 31-5 en el enfrentamiento contra Andina.

Los paraguayos se resignaron en el cotejo contra Chubut, perdiendo por 28-7.

En la Zona 6 estuvieron los clubes Sur, Austral, Jujeña, Formosa y Lagos.