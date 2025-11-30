Seven de la República en Argentina: Yacaré, campeón del Ascenso

En la próxima edición los Yacaré podrán acceder a la Zona Campeonato del torneo de rugby en el país vecino.

Los Yacaré Seven hicieron un gran torneo, ganando tres de cuatro cotejos en la fase de grupos, para acceder a las instancias decisivas.

En los partidos por la fase inicial, en la Zona 5, hubo victoria de 38-12 contra Tierra del Fuego, 50-0 contra San Luis, 31-5 en el enfrentamiento contra Andina.

Los paraguayos se resignaron en el cotejo contra Chubut, perdiendo por 28-7.

En la Zona 6 estuvieron los clubes Sur, Austral, Jujeña, Formosa y Lagos.