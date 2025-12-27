El Master Lock Commander sigue al frente de la Sídney-Hobart tras un día de competición

El barco de los australianos Matt Allen y James Mayo, en el que compite también un español, el cántabro Pablo Arrate, tiene una ventaja de 4.2 millar náuticas sobre el de su compatriota Christian Beck, según informa la página oficial de la prueba.

Tras los primeros compases de la prueba en la que el Law tomó el mando, ya el viernes la nave de Allen y Mayo se hizo con la primera posición.

El Law Connect, en el que forman dos españoles, los canarios Carlos Hernández y Simbad Quiroga, sufrió problemas con los instrumentos de navegación durante la pasada noche, según la misma fuente.