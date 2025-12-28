Domingo 28 de diciembre de 2025

Roma. El líder de la Serie A italiana de fútbol, el Inter de Milán, visita este domingo en Bérgamo al Atalanta, mientras que el Milan, segundo a un solo punto, recibe en San Siro al Verona, y el Nápoles, tercero a dos, viaja a Cremona, en una decimoséptima jornada en la que también se juegan el encuentro Bolonia-Sassuolo.

Redacción Deportes. Prosigue la Copa de África de Naciones de Marruecos con los partidos del Grupo E Argelia-Burkina Faso y Sudan-Guinea Ecuatorial y los del Grupo F Costa Marfil-Camerún y Gabón-Mozambique.

Redacción Deportes. Mikaela Shiffrin, ganadora de 105 carreras en el circuito, parte de nuevo como favorita al triunfo en el quinto eslalon de la presente temporada de la Copa del Mundo femenina de esquí alpino, esta vez en la estación austríaca de Semmering, donde la estadounidense trata de prolongar su dominio y sumar su quinta victoria del curso en la más técnica de las especialidades.

Redacción deportes. El duelo entre la número uno del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y el australiano Nick Kyrgios, al margen recientemente de la actividad del circuito ATP, previsto en Dubai para este domingo y bautizado como la 'Batalla de los sexos', reaviva de nuevo una reivindicación tenística histórica.

Madrid. Los aficionados dejarán de disfrutar en 2026 de algunas estrellas deportivas que brillaron en los últimos años, o incluso décadas, al decidir retirarse este año de la máxima competición, entre ellos, el futbolista brasileño Marcelo Marcelo Vieira da Silva, la velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, el piloto británico Jenson Button o el ciclista británico Geraint Thomas. Carlos Pérez Gil.

- Mundiales de ajedrez de rápidas y blitz en Doha (hasta 31).

- España, Liga Endesa. 12ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Basquet Girona-Força Lleida (12.00), La Laguna Tenerife-Dreamland Gran Canaria (13.00), Surne Bilbao Basket-Barça (17.00), Valencia Basket-MoraBanc Andorra (18.00) y Real Madrid-Unicaja (19.00).

- NBA (-1 GMT): Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers y Toronto Raptors-Golden State Warriors (21.00), Portland Trail Blazers-Boston Celtics y Washington Wizards-Memphis Grizzlies (00.00), Los Angeles Clippers-Detroit Pistons (03.00) y Los Angeles Lakers-Sacramento Kings (03.30).

- Ciclocrós. Copa del Mundo. Prueba de Dendermonde (Bélgica).

- Copa del Mundo. Eslalon femenino en Semmering (Austria) (13.15 y 16.45 GMT).

- Inglaterra. 18ª jornada (-1 GMT): Sunderland-Leeds (15.00) y Crystal Palace-Tottenham (17.30)

- Italia. 17ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Milan-Verona (12.30), Cremonese-Nápoles (15.00), Bolonia-Sassuolo (18.00) y Atalanta-Inter (20.45)

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18)(-1 GMT). Grupo E: Argelia-Burkina Faso (FOTO) (13.00) y Sudan-Guinea Ecuatorial (15.30). Grupo F: Costa Marfil-Camerún (18.00) y Gabón-Mozambique (20.30).

- Portugal. 16ª jornada (- GMT): Braga-Benfica (19.00) y Sporting-Rio Ave (21.30).

- Gala de los premios Globe Soccer, con el PSG como gran favorito a recibir varios galardones, en Dubai.

- Resúmenes año. La retiradas de 2025. Por Carlos Pérez Gil

- La bielorrusa Aryna Sabalenka se mide en el partido de exhibición "Batalla de los Sexos" al australiano Nick Kyrgios en Dubai. (FOTO)

