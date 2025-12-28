Leones y Toros comienzan pisando fuerte

Leones (1-0) y Toros (1-0) lideran esta fase que se juega a 18 encuentros.

El estadounidense Travis Lakins destacó desde la lomita, mientras que Junior Lake y Yamaico Navarro lideraron la ofensiva de los Leones del Escogido, que derrotaron domicilio a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao, de Santiago.

Larkins (1-0) se trepó al montículo y lanzó cinco entradas en las que apenas permitió una vuelta y ponchó a cuatro bateadores para brindarle la primera victoria de la semifinal a los Leones (1-0), quienes llegaron a la postemporada con el mismo impulso con el que terminaron la serie regular.

Lake pegó un sencillo de dos carreras para coronar un ataque de 4 anotaciones que le dio la ventaja a los Leones en la segunda entrada.

Navarro disparó un jonrón en el sexto acto y produjo 2 carreras mientras que Jonathan Guzmán también remolcó 2, Raimel Tapia sumó 3 y Jorge Mateo agregó para los escarlatas.

Las Águilas (0-1), que terminaron con el mejor registro en la serie regular, fueron víctima de su defensa al cometer 4 errores que capitalizaron los Leones.

Corey Joyce y Jonatan Clase remolcaron a Aderlin Rodríguez y a Steward Berroa para las únicas anotaciones de las Águilas.

El diestro Jorge Tavarez (0-1) permitió cuatro anotaciones en 1.1 episodios y cargó con la derrota.

Los Toros del Este, impulsados por un sencillo productor de 2 vueltas de Jeimer Candelario, pisaron el plato en 6 oportunidades en la primera entrada del juego contra Gigantes del Cibao en el estadio Francisco Mcheli de La Romana.

Bryan de la Cruz y Gilberto Celestino empujaron 2 carreras cada uno, Yairo Muñoz y Luis Liberato agregaron 2, mientras que Eloy Jiménez y los estadounidenses Troy Johnston y Tres Barrera anotaron y remolcaron una vuelta.

Anderson Severino (1-0) lanzó un episodio en blanco y recetó dos ponches para la victoria de los dirigidos por Víctor Estévez.

Por Gigantes, que venían de ganar sus últimos cuatro partidos en la etapa regular, Johan Rojas pegó un jonrón de dos carreras, y Gustavo Núñez e Ismael Munguía sumaron una anotada por cabeza.

Este domingo, en la segunda fecha de las semifinales, las Águilas viajarán a San Francisco de Macorís a enfrentar a los Gigantes, en tanto que los Toros visitarán a los Leones en Santo Domingo.